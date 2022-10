GP do México F1: Max Verstappen explica boicote à Sky | AutoSport

Acabou por se tornar num dos temas do fim de semana. Max Verstappen deixou de responder às perguntas da cadeia de televisão Sky Sports, tal como a sua equipa, a Red Bull, que agora iniciou um boicote. Max Verstappen explicou as suas motivações.

Ted Kravitz, conhecido jornalista de F1, disse coisas que não terão agradado ao bicampeão do mundo, na sua análise final ao GP dos EUA, em Austin. Ao fazer a sua introdução, usando uma analogia a um script de um filme que Brad Pitt podia usar, Kravitz disse o seguinte:

“[Hamilton] não ganha uma corrida o ano inteiro, e depois volta finalmente a uma pista onde podia ganhar a primeira corrida do ano inteiro, lutando contra o mesmo tipo que ganhou a corrida onde foi roubado no ano anterior, e consegue terminar à sua frente”, disse Kravitz. “Que guião e que história teria sido. Mas não foi assim que o guião acabou hoje, pois não? Porque o tipo que ganhou depois de [Hamilton] ter sido roubado, ultrapassou-o, por ter um carro mais rápido, por causa da engenharia e da Fórmula 1 e do design, e praticamente por causa dele [Adrian Newey, o Chefe Técnico da Red Bull] ali”.

“Verstappen parece muito feliz consigo mesmo. Ele não parece ser um piloto capaz de ganhar um campeonato de uma forma normal”, disse Kravitz.

Na conferência de imprensa, o caso foi discutido pelo piloto da Red Bull:

“Não teve nada a ver com este fim-de-semana, mas este ano as provocações têm sido constantes, sendo desrespeitoso, especialmente uma pessoa em particular”, disse Verstappen. “E a dada altura chega, não o aceito. Não se pode viver no passado. Neste momento os meios de comunicação social são um lugar muito tóxico (…). Continuam a desrespeitar-me e, a dada altura, já não o tolero mais. Foi por isso que decidi deixar de responder”.

Sobre alguns comentários nas redes sociais e nos média, Verstappen mostrou-se contra alguns comportamentos:

“Penso que é que o desporto é mais popular, por isso há mais pessoas a assistir, e há mais pessoas a escrever. Penso que é apenas isso. Não é bom que lhes seja permitido escrever este tipo de coisas. Espero que consigamos arranjar um algoritmo que impeça as pessoas de serem guerreiros do teclado, porque este tipo de pessoas nunca se aproximariam de si e diriam este tipo de coisas em frente da sua cara. É porque estão sentados em frente à sua secretária ou em casa, chateados, frustrados e podem escrever o que quiserem, porque a plataforma lhes permite. Isso pode ser realmente prejudicial e doloroso para algumas pessoas e não é como deveria ser”.