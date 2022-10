GP do México F1, Mattia Binotto: “Não somos só nós a cometer erros” | AutoSport

A Mercedes fez uma má opção estratégica no GP do México, com ambos os pilotos a começarem com os pneus médios, trocando para os duros, quando a performance dos médios e dos macios era melhor, com níveis de degradação controláveis. Mattia Binotto aproveitou para apontar o dedo, afirmando que não é só a Ferrari que erra.

A Scuderia cometeu vários erros esta época, com algumas opções estratégicas questionáveis. Mas neste fim de semana, foi a Mercedes a cometer erros e o diretor da equipa italiana aproveitou para falar dos erros da Mercedes nas últimas corridas:

“A Mercedes talvez também tenha perdido a última corrida por não ter escolhido os pneus certos em Austin. Não somos apenas nós a fazer escolhas diferentes ou erros”.

Quanto às escolhas da Ferrari, Binotto explicou:

“Vimos que não havia muita degradação nos macios e que era suficiente fazer uma paragem única com os médios. Por isso, optamos por essa estratégia”, acrescentou ele. “Na corrida, tivemos de gerir os nossos pneus para ter a certeza de conseguíamos manter a paragem única e talvez fosse também uma causa das nossas paragens mais lentas hoje. A gestão de pneus tem sido certamente um problema para nós, mas mesmo assim, acreditamos que a estratégia macios / médios foi a escolha certa para a corrida”.