GP do México F1, Lewis Hamilton: “É uma grande demonstração da minha equipa” | AutoSport

Na melhor qualificação do ano da Mercedes, Lewis Hamilton conseguiu o terceiro lugar. Não foi perfeito, mas foi uma boa qualificação por parte do piloto britânico que manteve um discurso otimista.

A primeira tentativa de Lewis Hamilton foi desconsiderada, por exceder os limites de pista, o que deixou o #44 pressionado na última volta. Talvez não tenha arriscado tanto quanto desejaria, mas ainda assim ficou com o terceiro posto, o que nesta pista é positivo, dada a longa reta, podendo aproveitar o cone de aspiração dos carros da frente. Hamilton fez questão de enaltecer mais uma vez o trabalho da sua equipa:

“Infelizmente a minha primeira tentativa, que acredito seria boa o suficiente para segundo, foi apagada. Não foi o suficiente e os Red Bull mostraram ser muito rápidos. Mas esta é uma grande demonstração da minha equipa, a melhor qualificação do ano e mostra que a perseverança e a resiliência são o caminho a seguir. Obrigado a toda a equipa na fábrica. As minhas voltas têm sido bastante boas. A última volta não foi boa o suficiente e ainda havia alguma performance a retirar, mas continuo a tentar o meu melhor e estou contente com a posição que conquistei.”