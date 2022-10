GP do México F1, Helmut Marko: “A pena é uma enorme desvantagem competitiva” | AutoSport

Pena pesada ou demasiado leve. Este é o novo tema de conversa no paddock da F1, com o caso do Limite Orçamental da Red Bull ainda a dar que falar. Helmut Marko, conselheiro da Red Bull considera que a pena aplicada é severa e a desvantagem da Red Bull em 2023 será considerável.

Segundo o austríaco da Red Bull, admitiu que a pressão vai estar do lado da equipa pois não poderão tentar muitos itens novos no túnel de vento e os que forem testados terão de ser tiros certeiros:

“A pena é dura. Mas está no limite, pois acreditamos que ainda podemos ser competitivos nos próximos anos, apesar das restrições nas horas dedicadas ao túnel de vento. É uma enorme desvantagem competitiva. O nosso túnel de vento foi um dos primeiros a ser construído. Em termos de tempo de troca e de sensibilidade ao calor, precisamos ainda de mais tempo, antes de conseguirmos encontrar a temperatura certa, uma vez que não é dos mais recentes. O que levamos para o túnel de vento tem de funcionar. Não nos podemos dar ao luxo de cometer quaisquer erros”.

Horner espelhou os comentários de Marko, afirmando que a Red Bull terá cuidado com a forma como optar por atualizar o seu carro para a frente.

“Fundamentalmente, vamos ter menos sessões em ferramenta de simulação, principalmente o túnel de vento”, disse Horner. “Isso significa que o funil de ideias que podemos aplicar ao desenvolvimento do carro vai ser muito mais restrito. Vamos ter de escolher o que queremos testar e o que queremos testar no tempo limitado do túnel de vento que temos”.