GP do México F1, George Russell: “O Porpoising quase desapareceu” | AutoSport

Foi um dos grandes problemas do começo da época e um dos principais temas de debate na primeira metade do ano. O efeito oscilatório, mais conhecido por Porpoising, foi alvo de muitas avaliações e alterações nos regulamentos. As mudanças, segundo George Russell, foram eficazes.

O piloto da Mercedes comentou a evolução do fenómeno que marcou a primeira metade da época e mostrou-se grato à FIA pelas mudanças introduzidas:

“Penso que quase desapareceu”, disse Russell sobre o porpoising, na conferência de imprensa da FIA. “Penso que o par de pequenas mudanças de regras implementadas pela FIA ajudaram definitivamente e com as mudanças para o próximo ano, elevando as bordas do fundo, estamos quase 100% certos de que retirará totalmente o porpoising da equação. Houve uma altura em que me esqueci das sensações de um carro sem porpoising e agora, para ser honesto, esqueci-me do que sentia quanto tínhamos porpoising. Por isso, penso que isso também serve para mostrar o progresso que nós, enquanto equipa, fizemos”.