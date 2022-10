GP do México F1, Fernando Alonso: “Os títulos de Verstappen valem mais do que os de Hamilton” | AutoSport

Fernando Alonso não tem problemas em dizer o que pensa, mesmo que a sua opinião possa ser controversa. No caso dos títulos de Max Verstappen e Lewis Hamilton, o piloto espanhol valoriza mais as conquistas do neerlandês.

Um campeão do mundo de F1 tem de ser celebrado. A chegada à F1 não é fácil, manter-se numa equipa de topo que permita lutar por títulos não é fácil e lutar contra 19 dos melhores pilotos do mundo também não é fácil. Mas Fernando Alonso dá mais valor aos títulos de Verstappen, comparando com Hamilton e a justificação do ainda piloto da Alpine é simples:

“Os títulos de Max valem mais do que os de Hamilton”, disse Alonso. Ele argumenta: “Tenho muito respeito pelo Lewis, mas é diferente quando se ganha sete títulos mundiais tendo apenas de lutar contra o companheiro de equipa. Penso que um campeonato como esse tem menos valor do que quando se luta contra outros pilotos com material equivalente ou até melhor. Em 2005 e 2006 tive um bom começo do ano e pude construir uma vantagem. Depois outros tinham um carro melhor, mas eu consegui gerir essa diferença. Nunca tive de lutar com o meu companheiro de equipa Giancarlo Fisichella para ganhar o título. Nem o Max lutou com Sergio Perez ou Alex Albon para ganhar corridas”.

“Schumacher, em particular, lutou com o seu companheiro de equipa Rubens Barrichello para ser campeão cinco vezes seguidas, e Hamilton com Rosberg e Bottas. Isso é diferente, penso eu. Este ano, Max foi muito dominante e conseguiu alcançar o título mundial mais cedo. A última época foi diferente”, conclui.