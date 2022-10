GP do México F1: Conseguirá Sergio Pérez fazer a festa em casa? | AutoSport

Este é o fim de semana mais importante do ano para Sérgio Pérez. O piloto da Red Bull tem uma oportunidade de ouro para vencer em casa, com um carro claramente dominante e com capacidade para chegar ao primeiro lugar. Tudo depende do que “Checo” fará em pista.

Do que podemos ver nos treinos, a Red Bull e a Ferrari estão muito próximas, quer em ritmo de corrida, quer em ritmo de qualificação. Assim, espera-se uma luta renhida pela vitória este fim de semana. A Red Bull aparenta ter alguma vantagem em qualificação, com a Ferrari um pouco melhor em corrida, mas ainda falta o TL3 e a aplicação de todas as lições aprendidas ontem, para entendermos o que podemos esperar deste fim de semana. Com margens tão reduzidas, a estratégia e os pilotos farão a diferença e nesse capítulo, a Red Bull tem apresentado mais argumentos. Mas se Pérez pode contar com uma boa máquina para tentar a vitória, não poderá contar com a ajuda do seu colega de equipa, Max Verstappen, que já disse claramente que não está interessado em dar presentes a ninguém, nem ao seu coelga de equipa.