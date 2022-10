GP do México F1: Alpine volta a prometer muito | AutoSport

Já aconteceu várias vezes este nao e no México voltou a acontecer. A Alpine mostra-se muito competitiva e olhando para os números, é a melhor do segundo pelotão. No entanto, isso pode não significar que o domingo será de sorrisos.

Já é quase um clássico: a Alpine mostra bom andamento nos treinos e a McLaren aparece algo discreta, mas na corrida a equipa de Woking consegue tirar partido do potencial do seu carro enquanto a Alpine, por erros ou azares, desperdiça pontos. A Alpine aparece em forma no México, tal como tinha aparecido em Austin e o ritmo de qualificação, assim como o ritmo de corrida, são ótimos. A McLaren fica a perder mais no comparativo dos ritmos de corrida, mostrando muito trabalho pela frente para a equipa de Woking. No resto das lutas do segundo pelotão, o equilíbrio é a palavra de ordem e teremos lutas para todos os gostos.