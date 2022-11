GP do México F1: Alguns dados estatísticos | AutoSport

Para finalizar a análise ao GP do México, passamos em revista alguns dados estatísticos obtidos na Cidade do México, onde Max Verstappen voltou a triunfar.

14ª vitória de Max Verstappen

Este feito já foi devidamente enaltecido. Verstappen conseguiu a 14ª vitória da época, ultrapassando Michael Schumacher e Sebastian Vettel como o piloto com mais vitórias numa temporada.

Verstappen tornou-se no piloto com mais vitórias no México

Com o quarto triunfo no Autódromo Hermanos Rodriguez, Verstappen é agora o piloto com mais vitórias (4) na pista mexicana, à frente de nomes como Lewis Hamilton (2), Alain Prost (2) e Jim Clark (2).

26º pódio para a Red Bull

Com a vitória de Verstappen e o terceiro lugar de Sergio Pérez, a Red Bull tem agora 26 pódios em seu nome em 2022, contra 18 da Ferrari e 15 da Mercedes.

16º pódio de Verstappen este ano

Este foi o 16º pódio do bicampeão do mundo, sendo que o recorde de mais pódios numa época pertence a Verstappen, com 18 pódios em 2021.

2º pódio “em casa” de Sergio Pérez

Foi o segundo pódio frente ao seu público para Sergio Pérez, consolidando a sua posição como melhor mexicano de sempre na F1. Pérez foi o único mexicano a festejar perante o seu público.

80ª pole para a Red Bull

No sexto lugar na lista de equipas com mais poles, a Red Bull conseguiu a 80º pole. A Ferrari lidera esta tabela com 242 poles, contra 156 da McLaren.

Pódio n.º 190 para Lewis Hamilton

Com uma taxa de aproveitamento de 61.7%, Lewis Hamilton cimentou a sua posição como piloto com mais pódios, alcançando o 190º pódio da sua carreira, contra 155 de Michael Schumacher

McLaren conseguiu a paragem mais rápida de 2022

Com o tempo de 1,98 seg., a McLaren voltou ao topo da tabela das equipas mais rápidas do ano, com a melhor troca de pneus da temporada, no carro de Daniel Ricciardo.