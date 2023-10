GP do México de Fórmula 1: outra vez à noite, TL1 hoje às 19h30 | AutoSport

No passado, o Autodromo Hermanos Rodriguez era muito conhecido pela sua parabólica, a Peraltada. Desapareceu na nova versão do circuito em 2015, mas em troca o México oferece agora um dos mais icónicos ‘spots’ da F1, a passagem por um antigo estádio de basebol. Alterna partes rápidas com outras muito lentas e é um dos circuitos mais exigentes do calendário. A pista inclui uma longa reta da meta. A uma altitude de 2200 metros, o ar rarefeito pode produzir algumas das velocidades máximas mais altas do ano. Além da baixa resistência, não há muita força descendente gerada pelo que a aderência mecânica dos pneus é fundamental, sendo frequentemente nomeados compostos mais macios.

1º GP 1963

Voltas 71

Circuito 4.304 km

Corrida 305.354 km

Recorde 1m17.774s (Valtteri Bottas, 2021)

Horário

Sexta-Feira, 27 Outubro

Treino livre 1 19:30 – 20:30

Treino livre 2 23:00 – 00:00

Sábado, 28 Outubro

Treino livre 3 18:30 – 19:30

Qualificação 22:00 – 23:00

Domingo, 29 Outubro

Corrida 20:00