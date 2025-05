GP do México de Fórmula 1 continua até 2028

O circuito Autódromo Hermanos Rodríguez, construído em 1959 e localizado a mais de 2 mil metros de altitude, desafia pilotos e carros, oferecendo um espetáculo singular — especialmente na secção do estádio, com mais de 60 mil adeptos. Pilotos como Lewis Hamilton, Max Verstappen e Carlos Sainz já venceram lá, incluindo a vitória de Sainz em 2024, a sua última pela Ferrari antes de ir para a Williams.

O evento, premiado diversas vezes, é um dos favoritos entre fãs, equipas e pilotos, com todos os bilhetes esgotados desde 2015. Em 2024, bateu o recorde de público com 405 mil pessoas. O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, agradeceu às autoridades locais e parceiros pelo apoio contínuo e realçou o entusiasmo único dos fãs mexicanos.

A Fórmula 1 anunciou que o Grande Prémio da Cidade do México continuará no calendário até 2028, graças a uma nova extensão de contrato de três anos a partir de 2026. Desde o seu regresso em 2015, o evento tem-se destacado pelo entusiasmo dos fãs e pela atmosfera vibrante, combinando boas corridas, alta velocidade e a interessante cultura mexicana, como as celebrações do Dia dos Mortos.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros