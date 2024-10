GP do México de F1/TL3: Dois McLaren (claramente) na frente

Oscar Piastri (McLaren MCL38-Mercedes) foi o mais rápido no derradeiro treino livre do GP do México de Fórmula 1, 00.59s na frente de Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) com Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF-24) na terceira posição a 0.340s. Uma diferença significativa, que deixa antever que a McLaren pode estar de volta. O McLaren parece bastante mais equilibrado do que na semana passada.

Max Verstappen(Red Bull RB20/Honda RBPT) foi quarto a 0.511s, queixou-se muito do carro, ainda assim ficou na frente de Lewis Hamilton (Mercedes W15), quinto a 0.568s da frente.

Sexto lugar para Charles Leclerc (Ferrari SF-24), que foi muito afetado pelo tráfego, pelo que a sua posição natural é mais à frente, e um grande sétimo tempo para Yuki Tsunoda (RB VCARB01-Honda), que confirma estar muito bem nesta pista, depois de ter sido terceiro nos dois primeiros treinos livres.

Depois dos seus problemas no TL2, segue-se George Russell (Mercedes W15), e a fechar o top 10, Kevin Magnussen(Haas VF-24 Ferrari) e Liam Lawson (RB VCARB01-Honda). Dois RB no top 10. Alexander Albon (Williams FW46-Mercedes) é 11º na frente de Valtteri Bottas (Kick Sauber C44-Ferrari) seguindo-se Franco Colapinto (Williams FW46-Mercedes) e… Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda RBPT), que já nem no México está a conseguir tempos de relevo, pois foi 10º no TL1 e 9º no TL2.

FOTO MPSA Agency