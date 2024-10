GP do México de F1: Siga a corrida AQUI

Luta muito animada entre Liam Lawson e Sergio Pérez, com o piloto da RB a levar a melhor. Não podia haver pior piloto para o fazer, a Pérez, no México…

Outra penalização para Max Verstappen, por ter saído de pista e ganho vantagem na curva 8, no segundo incidente com Lando Norris.

Volta 18/71 Sergio Perez tem uma penalização de 5 segundos para cumprir, quando for para a box, mas até agora está a andar rápido, mas deu-se mal com Liam Lawson. Bem tentou chegar ao top 10, mas o neozelandês não deixou…

Volta 16/71 Na sua 400ª participação em GP, Alonso é chamado para retirar o carro. Azar. Lá na frente, dois Ferrari, com Carlos Sainz com 1.5s de avanço para Charles Leclerc.

Volta 14/71 Pelos vistos, Verstappen recebeu uma penalização pelo incidente na Curva 4 – foi aí que ele forçou Norris a passar pela relva, que foi onde Norris voltou à liderança e cedeu a Sainz, mas ficou à frente de Verstappen, apenas para depois ser novamente ultrapassado pelo holandês.

Isso também está a ser investigado, pelo que poderá haver mais penalizações, e foi na Curva 8 que Leclerc passou sorrateiramente por ambos. Nesta volta Russell ultrapassou Hamilton.

Max Verstappen foi penalizado em 10 segundos por ter forçado Lando Norris a sair fora de pista. Desconhece-se para já a que incidente é relativo.

Volta 12/71 Os Comissários Desportivos registaram dois incidentes distintos – um na Curva 4, onde Norris foi empurrado para a relva e na Curva 8, onde Norris sentiu que estava à frente, mas foi ultrapassado por Verstappen. E vão investigar ambos.

Volta 10/71 Mas mais drama – Norris foi para cima de Verstappen, mas teve de cortar caminho pela relva depois de o holandês o ter ultrapassado. Norris sai na frente, mas teve de ceder a posição a Sainz e Verstappen. Logo a seguir, Verstappen basicamente empurrou Norris para fora, saíram os dois e foram ambos ultrapassados por Charles Leclerc.

Volta 9/71 Carlos Sainz ataca Verstappen e passa-o por dentro na Curva 1 numa ‘investida’ tardia – Verstappen não luta com ele, mas tenta voltar nas Curvas 2 e 3, mas Sainz ainda tem DRS e mantém a liderança! Sainz está de volta ao P1 para a Ferrari.

LAP 7/71 Verstappen faz uma boa re-largada, Sainz só poderá ter DRS na volta seguinte. Sem ultrapassagens, pois Verstappen tenta quebrar a diferença de um segundo para garantir que o espanhol não terá DRS. E conseguiu…

Volta 5/71 – Sergio Perez penalizado em 5 segundos por falsa partida. terá de os cumprir quando for às boxes…

Volta 4/71 Verstappen lidera na frente de Sainz e Norris. As repetições da largada mostram que Perez não fez falsa partida, mas pode ter ‘estacionado’ fora da sua área.

Volta 3/71 – Perez está sob investigação e os comissários não tendem a registar falsas partidas ou outras irregularidades sem uma boa razão.

O incidente: Foi apenas uma situação de três contra um, Gasly desviou-se, ‘apertou’ Albon que ‘apertou’ Tsunoda. Os dois tocaram nas rodas e Tsunoda foi contra as barreiras. Foi apenas um incidente de corrida.

Volta 2 – Verstappen está na liderança, à frente de Sainz, Norris e Leclerc. Hamilton apanhou Russell no início, Magnussen é sétimo, à frente de Hulkenberg, que recuperou dois lugares. Gasly e Lawson estão nos pontos, Perez subiu para 13º, mas Piastri continua em 17º.

Volta 1 – Safety Car na 1ª volta, depois de um despiste de um RB, Yuki Tsunoda. Alexa Albon está também nas barreiras com o seu Williams. Carlos Sainz fez a 1ª curva pela escapatória, foi para a frente, e logo devolveu a primeira posição a Max Verstappen.

Como está o Campeonato de Construtores:

Como está o Campeonato de Pilotos:

Como tem sido a época até aqui:

Grelha de Partida final

O que tem feito cada piloto no México:

É interessante comparar as prestações dos pilotos na mesma pista de uma ano para o outro, só dois pilotos não fizeram melhor e um deles é da Red Bull…

Carlos Sainz vai começar o Grande Prémio da Cidade do México na pole position. O piloto da Ferrari dominou a Q3, com as suas duas voltas cronometradas a serem suficientes para a pole e foi o único piloto a conseguir baixar a barreira do 1’16”.

O seu tempo de 1m15s946 é 1s220 mais rápido do que o tempo do ano passado, que foi estabelecido pelo seu companheiro de equipa Charles Leclerc, que foi quarto hoje em 1m16s265.

A separar os dois Ferraris estão Max Verstappen no Red Bull (1m16s171) e Lando Norris no McLaren (1m16s260). Na corrida de hoje, estes dois não poderão contar com o apoio dos respetivos companheiros de equipa na luta com a equipa italiana, uma vez que foram eliminados na Q3 (Oscar Piastri 17º com 1m17s597 e Sergio Perez 18º com 1m17s611).

Esta foi a primeira pole de Sainz na temporada, a sexta de sua carreira. Foi a 253ª pole da Scuderia em 1093 Grandes Prémios, a quinta nesta pista. Sainz é o sétimo piloto a garantir a primeira posição na grelha de partida esta época e a Ferrari é a única equipa a ter ambos os seus pilotos na pole este ano.

Qualificação

GP do México de F1, Q3: Sainz e Ferrari na pole, Verstappen na 1ª linha

Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF-24) fez a pole sendo o único a baixar do segundo 16, deixando Max Verstappen(Red Bull RB20/Honda RBPT) a 0.225s, depósito neerlandês ter visto o seu tempo apagado na primeira tentativa. Terceiro lugar para Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) a 0.314s, com Charles Leclerc (Ferrari SF-24) logo a seguir na frente dos Mercedes, com George Russell (Mercedes W15) na frente de Lewis Hamilton (Mercedes W15), seguindo-se Kevin Magnussen(Haas VF-24 Ferrari), Pierre Gasly (Alpine A524 Renault), Alexander Albon (Williams FW46-Mercedes) e Nico Hülkenberg (Haas VF-24 Ferrari) em décimos.

Nas primeiras tentativas Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF-24) tinha deixado Charles Leclerc (Ferrari SF-24) a 0.350S, com George Russell (Mercedes W15) A 0.454S E Lewis Hamilton (Mercedes W15) a 0.596s, Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) com um mau tempo a 0.882s, seguindo-se Pierre Gasly (Alpine A524 Renault), Alexander Albon (Williams FW46-Mercedes), Nico Hülkenberg (Haas VF-24 Ferrari), Kevin Magnussen(Haas VF-24 Ferrari) e Max Verstappen(Red Bull RB20/Honda RBPT) que teve o seu tempo tempo apagado por ter cortado uma curva.

Q1: Oscar Piastri e Sergio Pérez eliminados

Com uma pista relativamente curta, e muito suscetível de ‘engarrafamentos’ na secção do estádio, esta seria sempre uma fase de sessão complicada, e tendo em conta que nos últimos tempos quase sempre algum piloto de maior destaque tem ‘caído’ na Q1, desta feita..’caíram’ duas surpresas: Oscar Piastri (McLaren MCL38-Mercedes) e Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda RBPT).

A primeira tentativa do piloto da McLaren redundou em volta apagada devido aos limites de pista e Sergio Pérez já nem no México consegue ‘andar’…

Os outros eliminados foram Franco Colapinto (Williams FW46-Mercedes), Esteban Ocon (Alpine A524 Renault) e Zhou Guanyu (Kick Sauber C44-Ferrari)

Q2: acidente de Tsunoda, eliminados RB e Aston Martin

Um acidente de Yuki Tsunoda (RB VCARB01-Honda) nos últimos segundos da Q2 levou ao final desta segunda fase da qualificação. Na curva 12, o japonês falhou uma travagem e foi bater nas barreiras, sendo eliminado juntamente com Liam Lawson (RB VCARB01-Honda), Fernando Alonso(Aston Martin AMR24-Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin AMR24-Mercedes) e Valtteri Bottas (Kick Sauber C44-Ferrari) com os dois Haas a chegarem perto do fim ‘eliminados’, ‘safando-se’ segundos antes do acidente de Tsunoda.