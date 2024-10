GP do México de F1: Rookies em ascensão

Um dos carros que Lawson conseguiu bater também estava a fazer uma corrida impressionante, no entanto, Franco Colapinto voltou a marcar pontos com o 10º lugar da Williams. São dois resultados no top 10 para Colapinto nas suas primeiras quatro corridas desde que substituiu Logan Sargeant, e nos outros dois Grandes Prémios terminou em 11º e 12º. A dupla está a mostrar um potencial empolgante, apesar das chamadas para a grelha a meio da época, e a colocar-se no radar para novas oportunidades em 2025.

Neste contexto, Lawson fez um excelente trabalho para recuperar de uma penalização na unidade de potência que o deixou na 19ª posição da grelha em Austin. Com a unidade nova, ele terminou em nono e marcou dois pontos na sua primeira corrida de volta, recebendo elogios significativos do conselheiro da Red Bull, Helmut Marko.

Lawson impressionou como piloto substituto no ano passado, e o diretor da equipa Red Bull, Christian Horner, admitiu recentemente que a sua promoção no lugar de Daniel Ricciardo tem em mente o futuro, para ver a quem a equipa pode recorrer se alguma vez precisar de um substituto para Perez.

