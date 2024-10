GP do México de F1: Red Bull troca motor do RB20 de Max Verstappen sem penalização

Max Verstappen enfrentou vários problemas de motor durante os treinos de sexta-feira no Grande Prémio do México, o que levou a Red Bull a trocar a unidade de potência do RB20, uma mudança estratégica que foi possível sem incorrer em penalizações na grelha, porque a equipa reverte para um motor da ‘pool’ existente.

Na Fórmula 1, este conceito de “pool de motores” refere-se ao conjunto de componentes da unidade de potência que um piloto pode utilizar ao longo de uma época sem incorrer em penalizações.

A unidade de potência da F1 é composta por vários elementos, cada um com uma atribuição específica por época:

Motor de combustão interna (ICE): 3

Unidade geradora do motor – calor (MGU-H): 3

Unidade geradora do motor – cinética (MGU-K): 3

Turbocompressor: 3

Armazenamento de energia (ES): 2

Eletrónica de controlo (CE): 2

Sistema de escape: 8 (de cada um dos quatro elementos)

E esta troca fez-se com um elemento dessa ‘pool’, no qual a Red Bull utilizou um dos dois “jokers” permitidos, garantindo que a mudança pudesse ocorrer sem prejudicar Verstappen com uma penalização. A equipa trabalhou intensamente, quebrando o recolher obrigatório ao longo da noite, para realizar todas as alterações necessárias e assegurar que o carro estivesse em condições ideais para o TL3 e qualificação.