GP do México de F1, Q3: Sainz e Ferrari na pole, Verstappen na 1ª linha

Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF-24) fez a pole sendo o único a baixar do segundo 16, deixando Max Verstappen(Red Bull RB20/Honda RBPT) a 0.225s, depósito neerlandês ter visto o seu tempo apagado na primeira tentativa. Terceiro lugar para Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) a 0.314s, com Charles Leclerc (Ferrari SF-24) logo a seguir na frente dos Mercedes, com George Russell (Mercedes W15) na frente de Lewis Hamilton (Mercedes W15), seguindo-se Kevin Magnussen(Haas VF-24 Ferrari), Pierre Gasly (Alpine A524 Renault), Alexander Albon (Williams FW46-Mercedes) e Nico Hülkenberg (Haas VF-24 Ferrari) em décimos.

Nas primeiras tentativas Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF-24) tinha deixado Charles Leclerc (Ferrari SF-24) a 0.350S, com George Russell (Mercedes W15) A 0.454S E Lewis Hamilton (Mercedes W15) a 0.596s, Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) com um mau tempo a 0.882s, seguindo-se Pierre Gasly (Alpine A524 Renault), Alexander Albon (Williams FW46-Mercedes), Nico Hülkenberg (Haas VF-24 Ferrari), Kevin Magnussen(Haas VF-24 Ferrari) e Max Verstappen(Red Bull RB20/Honda RBPT) que teve o seu tempo tempo apagado por ter cortado uma curva.

Q1: Oscar Piastri e Sergio Pérez eliminados

Com uma pista relativamente curta, e muito suscetível de ‘engarrafamentos’ na secção do estádio, esta seria sempre uma fase de sessão complicada, e tendo em conta que nos últimos tempos quase sempre algum piloto de maior destaque tem ‘caído’ na Q1, desta feita..’caíram’ duas surpresas: Oscar Piastri (McLaren MCL38-Mercedes) e Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda RBPT).

A primeira tentativa do piloto da McLaren redundou em volta apagada devido aos limites de pista e Sergio Pérez já nem no México consegue ‘andar’…

Os outros eliminados foram Franco Colapinto (Williams FW46-Mercedes), Esteban Ocon (Alpine A524 Renault) e Zhou Guanyu (Kick Sauber C44-Ferrari)

Q2: acidente de Tsunoda, eliminados RB e Aston Martin

Um acidente de Yuki Tsunoda (RB VCARB01-Honda) nos últimos segundos da Q2 levou ao final desta segunda fase da qualificação. Na curva 12, o japonês falhou uma travagem e foi bater nas barreiras, sendo eliminado juntamente com Liam Lawson (RB VCARB01-Honda), Fernando Alonso(Aston Martin AMR24-Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin AMR24-Mercedes) e Valtteri Bottas (Kick Sauber C44-Ferrari) com os dois Haas a chegarem perto do fim ‘eliminados’, ‘safando-se’ segundos antes do acidente de Tsunoda.

