GP do México de F1, Q2: acidente de Tsunoda, eliminados RB e Aston Martin

Um acidente de Yuki Tsunoda (RB VCARB01-Honda) nos últimos segundos da Q2 levou ao final desta segunda fase da qualificação. Na curva 12, o japonês falhou uma travagem e foi bater nas barreiras, sendo eliminado juntamente com Liam Lawson (RB VCARB01-Honda), Fernando Alonso(Aston Martin AMR24-Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin AMR24-Mercedes) e Valtteri Bottas (Kick Sauber C44-Ferrari) com os dois Haas a chegarem perto do fim ‘eliminados’, ‘safando-se’ segundos antes do acidente de Tsunoda.

🔴 RED FLAG!! 🔴

Tsunoda is in the barriers at Turn 12 in the final moments of Q2!

That also denies his teammate Lawson – and anybody else – a chance to improve! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/dtHGpNmwNa

— Formula 1 (@F1) October 26, 2024