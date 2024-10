GP do México de F1: Pirelli testa pneus de 2025

A segunda paragem da longa viagem da Fórmula 1 às Américas tem lugar na capital mexicana, Cidade do México, antes de o circo se deslocar para São Paulo para terminar a série de três corridas consecutivas. No circuito batizado em honra dos irmãos Pedro e Ricardo Rodriguez, os pneus disponíveis são o C3 duro, o C4 médio e o C5 macio, um pouco mais macios do que no passado, como já aconteceu no ano passado, decisão tomada para abrir mais opções estratégicas para a corrida.

O primeiro dia de ação em pista, sexta-feira, 25 de outubro, será ligeiramente diferente do habitual. A segunda sessão de treinos livres será inteiramente dedicada à validação dos compostos mais macios da gama 2025 da Pirelli (C4, C5 e C6), no que é conhecido como um teste em competição.

A sessão é prolongada em 30 minutos, passando para 90, e todos os pilotos e equipas terão de seguir um programa específico estabelecido pelos engenheiros da Pirelli.

Para além da atribuição de pneus para piso seco especificamente para o Grande Prémio (dois jogos de duros, três de médios e sete de macios, menos um do que o habitual), cada piloto terá dois jogos adicionais de pneus: um será idêntico ao disponível para o fim de semana, para servir de base, enquanto o outro será uma opção de protótipo 2025, tanto em termos de composto como de construção – na verdade, este último já foi homologado em setembro.

Estes dois conjuntos não terão qualquer faixa de cor nas paredes laterais. O programa inclui uma fase de desempenho e uma sério longa para cada conjunto, com todas as equipas a fazerem o mesmo número de voltas com a mesma quantidade de combustível a bordo.

A única exceção será no caso de um piloto regular ser substituído no TL1 por um jovem piloto. Estes pilotos de corrida efetuarão o teste Pirelli apenas durante 60 minutos do TL2 e terão um conjunto adicional de pneus de composto médio para se atualizarem o mais possível na aquisição de dados para o resto do fim de semana.

Todos os dados do teste serão depois analisados pelos engenheiros da Pirelli para afinar as caraterísticas dos compostos antes do teste de grupo em Abu Dhabi, que começa na terça-feira após a última ronda do campeonato de 2024. Isto significa que as equipas terão de preparar os seus carros para a qualificação e para a corrida no espaço de duas horas: TL1 na sexta-feira e TL3 no sábado.