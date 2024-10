GP do México de F1: ‘penta’ de Max Verstappen na ‘casa’ de Sergio Pérez…

Grande Prémio do México é uma prova desafiadora para pilotos e equipas, pois o traçado tem características únicas devido à altitude e à superfície da pista. A estratégia e a gestão dos pneus são fundamentais para o sucesso nesta corrida.

A pista Hermanos Rodriguez tem 4,304 km de comprimento, 17 curvas e uma superfície pouco agressiva para os pneus. Este ano, o promotor repavimentou a secção entre as curvas 12 e 15 no terceiro sector. O asfalto muito liso e o facto de a pista ser pouco utilizada significam que os níveis de aderência são bastante baixos no início do fim de semana e que a evolução da pista é muito acentuada, ficando mais rígida à medida que os carros rodam.

A Cidade do México está localizada a mais de 2000 metros acima do nível do mar e o ar rarefeito tem influência no desempenho dos carros, reduzindo a força aerodinâmica gerada pelos carros. Uma das consequências deste facto é que as velocidades máximas atingidas são muito elevadas, apesar de uma configuração que, na verdade, parece típica de pistas que exigem força descendente máxima – o recorde de velocidade foi estabelecido aqui em 2016, quando Valtteri Bottas, no Williams-Mercedes, registou 372,5 km/h – mesmo que o nível de granulação seja normalmente bastante elevado.

Além disso, nas retas mais longas, a principal e a que se situa entre as curvas 3 e 4, a temperatura da superfície dos pneus tende a baixar muito rapidamente e os pilotos têm de ter muito cuidado ao travar, especialmente na curva 1, para evitar bloquear as rodas e, consequentemente, danificar os pneus.

Em termos de estratégia, esta é normalmente uma corrida de uma só paragem. No ano passado, a maioria dos pilotos tentou gerir a média para prolongar o mais possível o primeiro stint. Um Safety Car e uma bandeira vermelha posterior, depois de Kevin Magnussen ter saído da pista com o Haas, significaram que quase todo o pelotão utilizou três jogos de pneus numa corrida que foi praticamente dividida em duas.

A Fórmula 1 sempre foi muito popular no México, mesmo que apenas 23 corridas do campeonato tenham sido realizadas aqui, todas elas neste circuito da capital, inaugurado em 1962. As corridas tiveram lugar em três períodos: de 1963 a 1970, de 1986 a 1992 e de 2015 em diante. Em 2021, o Grande Prémio do México passou a ter o nome da cidade.

Houve 15 vencedores diferentes ao longo das 23 edições desta corrida. Max Verstappen é o piloto mais bem sucedido com cinco vitórias, com a sua equipa Red Bull com o mesmo número a liderar a classificação das equipas. Jim Clark foi o piloto que mais vezes partiu da pole (quatro vezes), enquanto Lewis Hamilton é o que mais vezes subiu ao pódio, com seis. Entre os construtores, a Lotus, com 6 poles, é a equipa com mais poles e a Ferrari lidera o pódio com 12.

