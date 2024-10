GP do México de F1: Luta a três no Campeonato de Construtores

Neste momento, na classificação do Mundial de Construtores, há definitivamente três equipas com hipóteses de conquistar o título a cinco jornadas do fim.

Os 43 pontos conquistados pela Ferrari com o primeiro e segundo lugares em Austin colocam-na na luta, reduzindo a diferença para a Red Bull, segunda classificada, para apenas oito pontos.

A McLaren tem um pouco de vantagem sobre a dupla, com 40 pontos de vantagem sobre os atuais campeões, e enquanto eles superaram a Red Bull, viram a Ferrari se aproximar 27 pontos no sábado e domingo no Circuito das Américas.

As diferenças são menores e, com dois carros capazes de pontuar, os pontos são bem mais no Campeonato de Construtores, por isso, com 250 pontos ainda na mesa, as três principais equipas têm todos os olhos postos na tentativa de conquistar o título.

No México, terão de o fazer bem numa pista que proporciona outro teste muito diferente do resto da época, uma vez que a elevada altitude cria uma situação em que os carros estão a trabalhar com a máxima força descendente, mas obtêm muito menos efeito devido à densidade do ar.

É muitas vezes comparada a uma configuração do Mónaco que proporciona um nível de downforce ao estilo de Monza, e os pilotos têm de lutar com os baixos níveis de aderência.