GP do México de F1: George Russell teve alta médica

George Russell sofreu um segundo acidente grave em apenas uma semana, agora durante o segundo treino livre do GP do México. O primeiro aconteceu durante a qualificação para o GP dos Estados Unidos, e desta vez, Russell perdeu o controlo do carro na curva 8, o que resultou numa forte colisão lateral contra as barreiras. O impacto foi violento, com uma força de aproximadamente 30g, o que deixou o piloto com dores nas costelas, embora tenha sido posteriormente considerado apto a correr após uma avaliação médica.

Além dos danos físicos, o monolugar de Russell sofreu avarias significativas, o que exige um esforço intenso da Mercedes para o reparar. Russell revelou sentir-se “um pouco cansado” após o acidente, mas estava bem. Também se mostrou surpreso com o incidente, uma vez que o carro apresentava bom desempenho no primeiro treino livre. No entanto, reconheceu a necessidade de mais ajustes e preparação para a qualificação.

O acidente limitou o tempo de pista do piloto britânico, fazendo com que a Mercedes precise de maximizar o terceiro treino livre para garantir que Russell esteja pronto para a qualificação.

A equipa enfrenta agora o desafio de reparar o carro a tempo para a corrida, bem como certificar a fiabilidade.