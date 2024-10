GP do México de F1, conclusões do teste Pirelli: “novos compostos mais resistentes”

Foi uma sexta-feira muito diferente do habitual no circuito Hermanos Rodriguez, na Cidade do México. Depois de a primeira sessão de treinos livres ter sido afetada por bandeiras vermelhas, a segunda sessão foi inteiramente dedicada ao chamado teste em competição, prolongado para 90 minutos, para comparar os atuais compostos C4 e C5 com protótipos do mesmo composto, bem como com uma nova especificação, o C6, que será utilizado na próxima época.

Os três tempos mais rápidos do dia foram registados na segunda sessão. O mais rápido foi Carlos Sainz, com o Ferrari (1m17.699s), numa volta de performance com um protótipo C4.

Em segundo lugar ficou Oscar Piastri (McLaren), com um tempo de 1m17.877s num conjunto de protótipos C5.

O terceiro, apenas um milésimo mais lento, foi Yuki Tsunoda, no Racing Bull, com um conjunto de C5 de série. O mais rápido no TL1 foi George Russell (Mercedes) com um tempo de 1m17.998s num conjunto de pneus macios.

Na primeira sessão, todos os pilotos, incluindo cinco estreantes – Oliver Bearman (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes), Patricio O’Ward (McLaren), Felipe Drugovich (Aston Martin) e Robert Shwartzman (Sauber) – começaram com um conjunto de compostos duros antes de mudarem para os macios.

Houve duas bandeiras vermelhas, uma para remover detritos da pista e a outra na sequência de uma colisão entre Bearman (Ferrari) e Alex Albon (Williams), o que reduziu o tempo de pista em 20 minutos. No início do TL2, a sessão foi marcada com bandeira vermelha por mais quatro minutos, num total de 24 minutos, quando Russell saiu da pista.

No entanto, como esta sessão tinha sido especificamente alargada para 90 minutos para acomodar o teste em competição, quase todo o programa foi completado. Na parte final da TL2, os cinco pilotos que não tinham rodado na primeira sessão puderam utilizar um conjunto de pneus médios para compensar parcialmente o tempo perdido na primeira sessão.

No entanto, todos os pilotos puderam efetuar pelo menos duas séries – uma curta e outra longa – com os C4 ou C5 que lhes estavam disponíveis para este evento.

Para Simone Berra (engenheiro chefe da Pirelli) “Foi uma sessão muito importante para nós, com um programa muito preenchido: não só porque precisávamos de recolher o máximo de dados para o resto do fim de semana, mas sobretudo porque o teste em competição era a última oportunidade para finalizar a escolha do composto, pelo menos no que diz respeito aos compostos mais macios da gama, para a época de 2025.

Com 44 dos 150 minutos totais que deveriam estar disponíveis perdidos com as três interrupções, a vida não foi fácil, nem para nós, nem para as equipas, a quem devemos agradecer pela sua cooperação na realização deste teste.

“Quanto ao fim de semana de corrida na Cidade do México, houve poucas surpresas em relação ao que esperávamos. Antes de mais, na primeira sessão, praticamente não houve granulação.

É verdade que não houve muitas séries muito longas, mas numa pista onde, no passado, a granulação desempenhou um papel significativo, isso já é um sinal positivo.

A pista pareceu rápida desde o início, com tempos significativamente mais rápidos do que os do ano passado, enquanto se realizava em temperaturas muito semelhantes.

A evolução do desempenho foi significativa, com, no TL2, uma queda significativa da temperatura à medida que o anoitecer se aproximava.

Quanto ao teste em competição, é evidente que recolhemos muitos dados, pois não é frequente termos 20 carros a correr nas mesmas condições com diferentes opções a serem comparadas ao mesmo tempo. Será necessária uma análise exata, mas já surgiram as primeiras indicações.

Em primeiro lugar, podemos dizer que os novos compostos se revelaram, em geral, mais resistentes mecanicamente do que os atuais, o que deverá reduzir o fenómeno da granulação. Mais detalhadamente, verificámos algumas opções C4 bastante promissoras e melhoradas, tanto em termos de desempenho como de degradação. Quanto ao C5, há soluções que parecem conter mais a degradação, enquanto que, entre os C6, há um que parece claramente melhor, mas temos de ver como o posicionar em relação ao C5 na gama 2025.”