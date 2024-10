GP do México de F1: 4ª vitória da carreira de Carlos Sainz

Carlos Sainz obteve uma vitória merecida no Grande Prémio da Cidade do México, com o piloto da Ferrari a recuperar a dianteira depois de ter perdido a liderança para Max Verstappen no arranque da corrida. Houve um Safety Car, e pouco depois o espanhol foi para a frente, nunca mais ‘passando cartão a ninguém…

Quinta vitória do ano para a Ferrari, segunda para Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF-24) que depois de algumas escaramuças iniciais foi para a frente da corrida e não mais foi pressionado, vencendo com todo o merecimento e pela quarta vez na sua carreira, segunda vez este ano, depois do triunfo na Austrália.

Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) passou Charles Leclerc (Ferrari SF-24) já na fase final da corrida, com Max Verstappen(Red Bull RB20/Honda RBPT) a terminar em sexto, depois de ter sofrido uma penalização de 20 segundos, 10+10, devido a dois incidentes distintos com Lando Norris no início da corrida. O monegasco da Ferrari foi terceiro e trocou de pneus perto do final, conseguindo com isso a melhor volta da corrida. Mais um pontinho para a Ferrari…

Depois de tudo o que se passou nos EUA, desta feita a FIA não esteve com meias medidas, e aplicou duas fortes penalizações a Max Verstappen na sequência da sua luta com Lando Norris em dois momentos distintos, que o atiraram para fora do top 10, recuperando até ao sexto lugar atrás de dois Ferrari, um McLaren e dois Mercedes. No início da corrida, Norris atacou Verstappen na Curva 4, mas foi mais uma vez forçado a sair da pista e mais à frente, novo conflito entre a Curva 7 e 8 com os dois carros a entrar em contacto. Só que desta feita, Verstappen não escapou sem qualquer ação por parte dos comissários da FIA, e as duas penalizações valeram-lhe um total de 20 segundos.

Mais detalhadamente, o Safety Car foi acionado antes do final da primeira volta devido a uma colisão na primeira curva entre Yuki Tsunoda e Alexander Albon, a corrida recomeçou no início da sétima volta, com Verstappen na frente de Sainz, Norris e Leclerc, com o espanhol a passá-lo na curva 1 no início da nona volta.

Verstappen passou a ser pressionado por Norris, que tentou passar por fora da curva 4, mas foi forçado a sair de pista, para a relva. Na curva sete Verstappen revidou e obrigou ambos os pilotos a sair de pista. Norris logo acusou Verstappen de condução “perigosa”, e foram estas duas situações que levaram às duas penalizações do piloto da Red Bull.

A Mercedes terminou a corrida com os seus dois carros em quarto e quinto com Lewis Hamilton (Mercedes W15) na frente de George Russell (Mercedes W15). Os dois ingleses lutaram durante muitas voltas, mas foi o britânico mais velho que levou a melhor sobre o seu colega de equipa,passando-o já bem perto do final da corrida.

Grande corrida dos Haas com Kevin Magnussen(Haas VF-24 Ferrari) em sétimo e Nico Hülkenberg (Haas VF-24 Ferrari) em nono, pelo que a Haas termina nos pontos desde Itália, pela quinta corrida consecutiva. E desta feita com os dois carros.

Após a sua eliminação na Q1, Oscar Piastri (McLaren MCL38-Mercedes) bem tentou recuperar terreno com um primeiro stint muito longo, mas não deu para mais, terminando no oitavo lugar.

Pierre Gasly (Alpine A524 Renault) terminou nos pontos, o que já não sucedia desde Zandvoort, na Holanda. Lance Stroll foi o único piloto da Aston Martin no final, em 11º na frente do Williams de Franco Colapinto, sendo que este foi penalizado com 10 segundos por ter causado uma colisão com Liam Lawson.

Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda RBPT) vai de mal a pior e desta feita terminou na 17ª posição.

O mexicano teve uma corrida miserável em casa que começou logo na grelha, pois não colocou corretamente o carro na sua posição na grelha, depois chocou com Liam Lawson e sofreu danos no RB20 que o deixaram ‘manco’ até ao 17º e último lugar dos pilotos que terminaram a corrida.

Liam Lawson (RB VCARB01-Honda) chegou a parecer poder obter um bom resultado, mas a estratégia não resultou. Apareceu brevemente entre os cinco primeiros, ao manter-se muito tempo em pista, mas não teve ritmo para conseguir fazer melhor e indo às boxes muito tarde, aliado ao facto de ter precisado uma nova asa dianteira depois de um toque com o Williams de Franco Colapinto foi apenas 16º.

O 400º Grande Prémio de Fernando Alonso foi para esquecer. Terminou cedo com problemas de travões no seu Aston Martin.

Décimo quarto lugar para Valtteri Bottas (Kick Sauber C44-Ferrari) e 15º Zhou Guanyu (Kick Sauber C44-Ferrari), que fizeram o segundo melhor resultado de conjunto do ano para a equipa. Melhor só no Vanadá com um 13º e 15º. Yuki Tsunoda (RB VCARB01-Honda) ficou pelo caminho no arranque da corrida depois de se ter ‘engalfinhado’ com Alex Albon, batendo nas barreiras.