GP do Japão: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Votação | AutoSport

Regresso às vitórias de Max Verstappen, somando a Red Bull os pontos necessários para fechar as contas do título do Campeonato do Mundo de Construtores. O piloto neerlandês mostrou de forma clara que o seu domínio foi apenas interrompido em Singapura, com uma volta de qualificação brilhante e sem dar hipótese na corrida à concorrência. Manteve a liderança na primeira volta e foi sempre o mais rápido em pista, triunfando em Suzuka.

A McLaren saiu do Japão com um duplo pódio, com Lando Norris à frente de Oscar Piastri, que na sua temporada de estreia coleciona o primeiro troféu na F1. A Mercedes passou por algumas dificuldades e os dois pilotos britânicos ficaram entre a dupla da Ferrari, com Charles Leclerc na frente de Lewis Hamilton e Carlos Sainz ultrapassou George Russell nos instante finais. Adivinha-se uma bela luta entre as duas equipas até final da temporada.

Queremos saber qual foi o piloto que se destacou para os nossos leitores. Qual foi o Melhor Piloto do Dia no GP do Japão?

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool