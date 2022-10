GP do Japão: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultado | AutoSport

Max Verstappen é Campeão do Mundo depois da vitória na encurtada corrida do Grande Prémio do Japão. Foi uma corrida confusa devido às condições meteorológicas e com muitos casos para serem revistos durante os próximos dias ou mesmo, semanas.

No final, Verstappen foi dominador na espécie de corrida Sprint no Japão, enquanto Charles Leclerc não teve pneus para mais do que tentar defender o segundo posto da classificação. Conseguiu em pista, mas os comissários aplicaram-lhe uma penalização que o atirou para o degrau mais baixo do pódio, com Sergio Pérez a ascender ao segundo lugar.

Mais atrás, Esteban Ocon aguentou toda a corrida a pressão de Lewis Hamilton, enquanto Sebastian Vettel terminou em sexto com um final ao melhor estilo com Fernando Alonso. Os dois passaram na linha de meta com uma diferença de apenas 0.011s. Atrás destes, terminou George Russell, com mais um GP frustrante, e Nicholas Latifi que finalmente atingiu um lugar pontuável, fruto também, de uma boa estratégia da equipa. Lando Norris fechou os dez primeiros classificados.

O resultado da votação deu-nos um vencedor surpreendente. Mick Schumacher recebeu 36,3% dos votos, seguido de Max Verstappen (21,5%) e Sebastian Vettel (20%). Foram os votos dos leitores do AutoSport que surpreendentemente votaram na sua maioria no penúltimo classificado do Grande Prémio do Japão, que segundo o seu tio, Ralf Schumacher foi traído pela estratégia da Haas.

VOX POP

“Toto, it’s called a motor race, OK? We went car racing!”

“Voto Ocon! Bateu Alonso em qualificação e corrida (não acontece todos os dias).Em condições difíceis conseguiu aguentar atrás de si LH ao volante de um carro mais rápido, isto tudo sem um único erro. Nota ainda muito positiva para Vettel que esteve muito bem em qualificação e corrida, e não fora o erro na primeira travagem também poderia ser o piloto do dia e não me choca quem ainda assim o possa achar. Uma palavra para Latifi que com uma bela corrida justificou plenamente o 9º lugar e logo nas condições em que foi, e numa “pista para pilotos”. Nota breve para Zhou que fez a volta mais rápida e acabou a corrida colado a Bottas, nada mau!”

Pity

“Desta vez, a escolha é difícil. Vários pilotos podiam ser eleitos, desde o novo campeão, até ao Latifi que, desta vez, não asneirou. A minha escolha vai para o Vettel, que igualou o seu melhor resultado da época, no Azerbaijão. Uma estratégia perfeita, depois de um início atribulado.”

NOTEAM1 NOTEAM1

“Pode começar a cansar, mas o voto tem de ser dado a quem o merece, e mais uma vez o melhor do dia foi o Max.

Em condições muito complicadas, ficou a ideia de estar numa classe diferente, fazendo lembrar a sua performance no Brasil em 2016, talvez menos espectacular mas mais eficiente.

Sim, já sabemos que o carro ajuda, mas é Max quem faz a diferença na hora da verdade.

Muita boa corrida do Ocon, se não houvesse Max seria a minha escolha.”