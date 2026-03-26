GP do Japão: Max Verstappen exigiu saída de um jornalista para começar conferência
O fim de semana em Suzuka começou com tensão em torno de Max Verstappen. O piloto da Red Bull recusou iniciar a conferência de imprensa e exigiu que o jornalista Giles Richards, do The Guardian, saísse da sala antes de responder a qualquer pergunta.
O atrito entre ambos remonta ao final da temporada passada. Na conferência de imprensa de encerramento, em Abu Dhabi, Richards confrontou Verstappen com o episódio de Barcelona, perguntando se o neerlandês se arrependia do incidente com George Russell que lhe valeu uma penalização de 10 segundos. Com essa penalização, Verstappen perdeu dez pontos e o título escapou‑lhe por dois.
Na altura, o piloto reagiu de forma agressiva, com uma resposta intempestiva:
“Esqueces‑te de tudo o resto que aconteceu na minha temporada. A única coisa que mencionas é Barcelona. Eu sabia que essa pergunta viria. E agora estás com um sorriso parvo. Não sei. Faz parte das corridas no final do dia. Aprendemos com os erros. O campeonato tem 24 jornadas. Também recebi muitos presentes de Natal antecipados na segunda metade da época, por isso também se pode questionar isso.”
Em Suzuka, meses depois desse confronto, Verstappen voltou a deixar claro que não esqueceu o episódio e só aceitou falar quando o jornalista abandonou a conferência.
Foto: MPSA
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