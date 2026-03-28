GP do Japão: Kimi Antonelli conquista segunda pole consecutiva

panhou-lhe o gosto! Kimi Antonelli foi o mais rápido na qualificação para o GP do Japão e conquistou a segunda pole da sua carreira, duas semanas depois de o ter conseguido pela primeira vez. Antonelli foi sempre o mais veloz em pista e a pole acabou por não ser surpreendente, com uma excelente primeira volta na Q3.

Surpreendente foi a falta de argumentos de George Russell, que ficou a três décimos do colega de equipa. O britânico queixou-se constantemente de falta de aderência no eixo traseiro, o que terá custado caro ao #63, que nunca teve capacidade para igualar os tempos do colega de equipa. Em terceiro lugar ficou Oscar Piastri. Depois de um arranque negativo para o australiano, sem conseguir sequer fazer uma volta em 2026, alcançou o terceiro tempo, não muito longe de Russell, com a McLaren a revelar indicadores positivos em Suzuka, ficando à frente da Ferrari. Charles Leclerc foi quarto e Lando Norris fechou o top 5..

Lewis Hamilton contentou-se com o sexto tempo, sem andamento para os homens da frente, com Pierre Gasly logo atrás de si, numa excelente qualificação. Isack Hadjar foi o melhor Red Bull, no oitavo posto, à frente de Gabriel Bortoleto (com a Audi a mostrar um ritmo digno de nota até agora), enquanto Arvid Lindblad fechou o top 10.

A grande surpresa do dia foi a eliminação de Max Verstappen na Q2, com um carro que, segundo o neerlandês, estava perto de ser impossível de pilotar, devido à muita instabilidade. Verstappen pagou o preço na Q2 e ficou de fora mais cedo do que o esperado.

Outra surpresa foi a eliminação precoce de Oliver Bearman, que vinha a ser a referência da Haas nas duas primeiras corridas. Desta vez, foi eliminado logo na Q1, muito longe do que tem vindo a demonstrar. Nota também para o desagrado de Alex Albon, eliminado na Q1 (Carlos Sainz passou à Q2), com uma mensagem enigmática, referindo ironicamente que deveria ser a sua pilotagem a causa do mau resultado (os dados mostram que o Williams perdeu grande parte do tempo nas retas). Nico Hülkenberg, que também vinha a destacar-se nos treinos, acabou por desiludir na qualificação, não aproveitando a competitividade do Audi.

Q1

Charles Leclerc foi o mais rápido na Q1, à frente dos dois Mercedes, com a Audi a destacar-se. Na lista de eliminados, a surpresa foi Oliver Bearman.

A meteorologia era ideal para equipas e adeptos, com 16,6 °C de temperatura do ar e 32,2 °C de temperatura do asfalto (56,4% de humidade) e zero por cento de probabilidade de chuva.

We're all set for qualifying 🙌 Who will take pole around this magnificent track? #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/5PUCzASZ13 — Formula 1 (@F1) March 28, 2026

Com a Mercedes novamente um furo acima da concorrência no TL3, dando um sinal inequívoco de que se mantém na frente, o favoritismo para esta qualificação recaía sobre George Russell e Kimi Antonelli. No entanto, a maior curiosidade incidia sobre quem conseguiria chegar ao top 3, com Ferrari e McLaren na luta pelo último lugar do “pódio” nesta qualificação.

A sessão começou com a quase totalidade dos carros perfilados no fim da via das boxes à espera da luz verde para entrar em pista, com Liam Lawson a liderar o pelotão e a colocar o primeiro tempo na tabela, sendo imediatamente destronado por Arvid Lindblad, no segundo 31.

Final Q1 laps coming up – two minutes to go ⌛️#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/RFh0rIu6at — Formula 1 (@F1) March 28, 2026

O segundo 30 surgiu na tabela pela primeira vez graças aos homens da McLaren, com Oscar Piastri a assumir o primeiro lugar, seguido de Lando Norris, que perdeu o segundo lugar pouco depois para Lewis Hamilton. Charles Leclerc aproximou-se do segundo 29, colocando-se no topo da tabela. Kimi Antonelli assumiu o primeiro lugar no final da sua primeira tentativa, com George Russell apenas em quinto, a seis décimos.

O primeiro piloto a entrar no segundo 29 foi Leclerc, que, na sua segunda tentativa, agarrou a liderança. No final das primeiras voltas, Leclerc liderava a tabela, seguido de Antonelli, Hamilton, Piastri, Norris, Nico Hülkenberg, Russell, Isack Hadjar, Max Verstappen e Gabriel Bortoleto.

Na zona de eliminação estavam os dois carros da Williams, os dois carros da Cadillac e os dois carros da Aston Martin.

A dois minutos do fim, Russell melhorou o seu registo e subiu ao segundo lugar, com as lutas pelos últimos lugares do top 15 a serem as mais intensas. No final desta sessão, foram eliminados na Q1 Alex Albon, Oliver Bearman, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll.

Com o tempo de 1:29.915, Leclerc ficou com o melhor registo, seguido de Russell, Antonelli, Piastri, Hamilton, Hülkenberg, Bortoleto, Norris, Verstappen e Pierre Gasly.

Q2

A Q2 começou com os Mercedes a iniciarem os trabalhos antes da concorrência, com Kimi Antonelli e George Russell a estabelecerem os primeiros tempos. Antonelli entrou no segundo 29, com Russell a ficar a três décimos do tempo do colega de equipa. Charles Leclerc fez o segundo melhor tempo, a 0,011 segundos do italiano, com Lewis Hamilton a registar o quarto tempo. Russell queixava-se de falta de aderência no eixo traseiro, uma situação que já vinha da Q1. Este grupo de pilotos recorreu a pneus usados nas primeiras voltas.

Russell was on a quick lap but lost vital time over the kerbs at the chicane The Mercedes man is P6 with six minutes to go#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/19ze5FOcR8 — Formula 1 (@F1) March 28, 2026

Gabriel Bortoleto, com pneus novos, subiu ao terceiro lugar, e Oscar Piastri, também com pneus novos, assumiu o primeiro lugar, com Lando Norris a ficar a três décimos do tempo do colega. A ordem depois das primeiras voltas era Piastri (pneus novos), Antonelli (pneus usados), Leclerc (usados), Norris (novos), Bortoleto (novos), Russell (usados), Hamilton (usados), Gasly (novos), Hadjar e Verstappen (ambos com pneus novos).

Hülkenberg, Ocon, Lindblad, Colapinto, Lawson e Sainz eram os pilotos que estavam na zona de eliminação antes das segundas tentativas da Q2.

Na segunda volta lançada, já com pneus novos, Russell não conseguiu melhorar o registo de Piastri, com o Mercedes #63 a não apresentar a competitividade esperada. Leclerc baixou o tempo de Piastri, enquanto Hamilton não conseguia sair do sexto lugar. A surpresa surgiu por parte de Lindblad, que atirou Verstappen para fora do top 10.

❌ ELIMINATED IN Q2 ❌ 11: Verstappen 📸 12: Ocon 13: Hulkenberg 14: Lawson 15: Colapinto 16: Sainz#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/4dfd0tfDTn — Formula 1 (@F1) March 28, 2026

No final da Q2, foram eliminados Max Verstappen, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Franco Colapinto e Carlos Sainz. Kimi Antonelli regressou ao topo e garantiu o melhor tempo (1:29.048), seguido de Charles Leclerc, Oscar Piastri, Lewis Hamilton e George Russell. Lando Norris, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar e Arvid Lindblad passaram à Q3.

Q3

A decisiva Q3 começou com Antonelli a colocar a primeira referência na tabela, no segundo 28, com Russell sem argumentos para responder ao colega de equipa, novamente a três décimos. Logo atrás de Russell estavam Piastri e Norris, com os Ferrari a ficarem longe dos primeiros lugares nestas primeiras tentativas.

A ordem era Antonelli, Russell, Piastri, Norris, Leclerc, Hamilton, Hadjar, Gasly, Bortoleto e Lindblad.

A pouco mais de três minutos do fim da sessão, os pilotos encaminharam-se para as derradeiras voltas, com Kimi Antonelli na pole provisória, demonstrando total confiança, enquanto o colega de equipa enfrentava dificuldades.

Antonelli não conseguiu melhorar o seu tempo, tal como Russell, Piastri e Norris. Hamilton também não se destacou, e Leclerc fez um excelente primeiro setor, mas perdeu desempenho no segundo setor, conseguindo apenas o quarto tempo.

Kimi Antonelli conquistou a segunda pole position da sua carreira, a segunda consecutiva este ano, com o tempo de 1:28.778. George Russell ficou com o segundo tempo (+0,3 seg.), e Oscar Piastri fechou o top 3 (+0,35 seg.). Seguiram-se Leclerc, Norris, Hamilton, Gasly, Hadjar, Bortoleto e Lindblad.