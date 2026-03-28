GP do Japão: Jos Verstappen receia que Max se desinteresse pela F1

Jos Verstappen falou sobre o crescente descontentamento que o seu filho, Max, sente com a nova regulamentação. Com os novos carros mais longe do limite, Jos receia que Max pondere abandonar a competição.

Os novos regulamentos estão a demorar a convencer alguns pilotos, com Max Verstappen a ser um dos mais críticos. A gestão de energia afasta os pilotos do limite e cada volta é agora mais um exercício de gestão do que uma afirmação de coragem e talento. Verstappen não gosta deste novo cenário e o pai, Jos, receia que esta nova realidade afaste o filho do Grande Circo.

Em declarações ao De Telegraaf, Jos foi claro:

“ Ouvimos dizer que é uma questão de se habituar, mas tenho a certeza de que o Max não vai tirar nenhum prazer disso. Claro que ele tenta sempre tirar o melhor partido da situação; isso é outra história.

Juntamente com a Red Bull, está a fazer tudo o que pode para tornar o carro mais competitivo. Mas correr nestes carros não o desafia. Para ser sincero, temo que o Max perca a motivação. Ele costumava achar que correr num carro de Fórmula 1 era a melhor coisa do mundo, mas agora estou bastante pessimista. Gostaria de dizer que não era o caso, mas vejo isso a tornar-se um problema, tendo em conta o futuro dele.”

“Eles [F1] ouvem-no, disso tenho a certeza. E é possível que mudem algumas pequenas coisas no regulamento este ano, mas isso não fará qualquer diferença. Espero que aconteçam mudanças significativas na próxima época, ou pelo menos no ano seguinte. Estou principalmente feliz por o Max dizer o que pensa. É o meu filho, mas acho que devemos valorizar o facto de ainda existirem pilotos assim.”

Se uma das maiores estrelas da competição ameaça sair porque os novos regulamentos não são desafiantes o suficiente, é preciso que os responsáveis pensem de forma muito ponderada qual o presente e o futuro da categoria. Claro que a F1 não vai “morrer” sem Verstappen ou qualquer outro piloto da atualidade, mas o descontentamento de algumas estrelas pode enfraquecer a F1 num momento em que se assumiu como uma das grandes competições mundiais, com uma base de fãs cada vez maior.

Foto: MPSA