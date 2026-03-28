GP do Japão F1: Toto Wolff elogia Kimi Antonelli e explica dificuldades de George Russell
Toto Wolff destacou o desempenho dos pilotos da Mercedes na qualificação para o Grande Prémio do Japão, elogiando a pole de Kimi Antonelli e explicando as dificuldades sentidas por George Russell.
O diretor da Mercedes sublinhou a abordagem calma e eficaz de Antonelli ao longo da qualificação, evidenciando a forma como o piloto conseguiu extrair o máximo do monolugar no momento decisivo. A consistência demonstrada e a capacidade de executar uma volta forte foram apontadas como fatores-chave para a conquista da pole position.
Por outro lado, Wolff explicou que Russell foi prejudicado por alterações no acerto do carro, que tiveram um impacto maior do que o esperado. As mudanças tornaram o monolugar demasiado instável, comprometendo o desempenho do britânico, situação que poderá também influenciar negativamente o seu comportamento em corrida.
Toto Wolff elogiou a prestação de Antonelli e explicou as dificuldades do outro lado da garagem:
“Ao ouvir as comunicações por rádio e também no intercomunicador na garagem, é tudo muito calmo. Ele não coloca demasiada pressão sobre si próprio e consegue fazer aquela volta que é muito boa. O Bono disse-lhe para fazer uma volta com alguma margem. Depois, forçou um pouco mais na última e não correu tão bem. Mas é muito bom ver isto.”
Sobre Russell, acrescentou:
“Fizemos um ajuste no outro lado. Algo que esperávamos que tivesse menos impacto do que teve, mas que deixou o carro muito no nariz, com demasiada sobreviragem, o que tornou tudo muito difícil para ele. Ele precisa de levar isto para a corrida, o que é certamente uma desvantagem, mas estas coisas acontecem.”
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