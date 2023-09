GP do Japão F1: Red Bull no controlo em Suzuka | AutoSport

“Desde a primeira volta, o carro estava agradável de conduzir.” O comportamento descontraído e sorridente que tem caracterizado Max Verstappen durante a maior parte da temporada voltou esta sexta-feira, quando o piloto da Red Bull andou com o seu RB19 em Suzuka com grande desenvoltura. O facto de o seu carro ter sentido estado bem mesmo em condições de aderência muito baixa – enquanto os seus rivais procuravam um bom equilíbrio – sugere que ele e a Red Bull estão de volta e são os grandes favoritos à pole e à vitória no Grande Prémio.

A Red Bull tem uma vantagem de três décimos de segundo sobre o pelotão na qualificação e na corrida, com os seus ganhos a surgirem nas curvas de alta velocidade, que são muitas em Suzuka, e nas curvas de média velocidade – e apenas uma fração nas curvas lentas (que estão localizadas na chicane final).

A degradação foi elevada para todos – com o pneu duro a parecer um pneu de corrida muito forte – mas a Red Bull pareceu lidar com isso melhor do que todos os outros.