GP do Japão F1: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Max Verstappen é Campeão do Mundo depois da vitória na encurtada corrida do Grande Prémio do Japão. Foi uma corrida confusa devido às condições meteorológicas e com muitos casos para serem revistos durante os próximos dias ou mesmo, semanas.

No final, Verstappen foi dominador na espécie de corrida Sprint no Japão, enquanto Charles Leclerc não teve pneus para mais do que tentar defender o segundo posto da classificação. Conseguiu em pista, mas os comissários aplicaram-lhe uma penalização que o atirou para o degrau mais baixo do pódio, com Sergio Pérez a ascender ao segundo lugar.

Mais atrás, Esteban Ocon aguentou toda a corrida a pressão de Lewis Hamilton, enquanto Sebastian Vettel terminou em sexto com um final ao melhor estilo com Fernando Alonso. Os dois passaram na linha de meta com uma diferença de apenas 0.011s. Atrás destes, terminou George Russell, com mais um GP frustrante, e Nicholas Latifi que finalmente atingiu um lugar pontuável, fruto também, de uma boa estratégia da equipa.

Lando Norris fechou os dez primeiros classificados.

