GP do Japão F1: Problemas na asa dianteira prejudicaram Liam Lawson na Q2
Liam Lawson terminou a qualificação para o Grande Prémio do Japão de 2026 na 14.ª posição, ficando pela Q2 num fim de semana em Suzuka onde demonstrou sinais positivos, mas viu o resultado comprometido por problemas técnicos.
O piloto apresentou um desempenho consistente ao longo dos treinos livres, confirmando um monolugar competitivo, e chegou à qualificação com ambições de alcançar a Q3. Na Q1, apesar de algumas dificuldades iniciais de equilíbrio, conseguiu recuperar e garantir a passagem à fase seguinte. No entanto, na Q2, danos na asa dianteira comprometeram a sua prestação logo na primeira tentativa.
Após a substituição do componente, Lawson referiu que o comportamento do carro se alterou significativamente, impedindo-o de replicar o desempenho demonstrado anteriormente. Com dificuldades em encontrar o equilíbrio ideal, acabou por não conseguir melhorar o suficiente para entrar no top 10, numa sessão em que acreditava ter potencial para lutar por um lugar na Q3, tal como conseguiu o seu colega de equipa, Arvid Lindblad. Para a corrida, o piloto antecipa desafios, nomeadamente na gestão de energia e na dificuldade em ultrapassar no circuito de Suzuka.
Liam Lawson lamentou os problemas que condicionaram a qualificação, sublinhando o potencial perdido:
“Tivemos um carro forte este fim de semana e um bom desempenho em todos os treinos livres, por isso é frustrante ficar pela Q2. Um problema na asa dianteira foi o maior contratempo de hoje e, no geral, a qualificação não correu tão bem como esperávamos.
Na Q1 tivemos dificuldades com o equilíbrio no início, mas conseguimos melhorar no final. Infelizmente, tivemos um problema na asa dianteira na primeira tentativa da Q2. Depois de a trocar, o comportamento do carro ficou bastante diferente do que tinha sentido durante todo o fim de semana, o que é uma pena, porque acho que tínhamos potencial para chegar à Q3.
Ultrapassar aqui é difícil e a gestão de energia será um grande desafio, mas vamos continuar a pressionar para ganhar posições amanhã.”
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