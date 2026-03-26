GP do Japão F1: Para Lance Stroll, terminar a corrida será um bom passo

A Aston Martin atravessa uma crise severa, com o AMR26 a acumular problemas técnicos que têm abalado o projeto da equipa britânica. Em Suzuka, a ambição é modesta: para Lance Stroll, piloto canadiano da estrutura, só terminar uma corrida já seria um bom passo.

Nas duas corridas realizadas este ano, a Aston Martin demonstrou uma enorme falta de fiabilidade. Na Austrália Alonso desistiu na volta 21 e Stroll completou 43 voltas. Na China, ambos foram obrigados a desistir. A unidade motriz Honda tem revelado fragilidades e problemas de vibrações que têm afetado a fiabilidade e o conforto dos pilotos. Na conferência de imprensa de antevisão do GP do Japão, Stroll assumiu o cenário:

“Bem, toda a gente está a trabalhar o mais que pode para melhorar a situação. Nenhum de nós está satisfeito com onde estamos. Não é o início de época que esperávamos, mas é o que é e estamos a trabalhar o mais possível para o melhorar. Na China tivemos grandes problemas de vibrações, problemas de fiabilidade, por isso estamos a atacar alguns desses problemas. Acho que levar os dois carros até à bandeirada já seria um bom passo em frente para nós.”

Problemas de vibrações, mas não só

Os problemas fundamentais do carro estão ligados às vibrações da unidade motriz, mas Stroll também já identificou limitações de comportamento:

“Sabemos que temos problemas do lado do motor. Há áreas em que temos de trabalhar no carro. Acho que as curvas de alta velocidade continuam a ser uma fraqueza para nós. Por isso, estamos a tentar melhorar em todos os aspetos que precisam de trabalho e trata‑se apenas de trazer performance o mais rápido possível.”

O canadiano reconhece, porém, que resolver a fiabilidade não chega para recolocar a equipa na luta com os da frente:

“Temos de melhorar as vibrações, temos de melhorar a fiabilidade, mas mesmo quando conseguimos acabar voltas estamos a três, três segundos e meio dos carros da frente, por isso há muito a melhorar. Mesmo quando resolvermos as vibrações e melhorarmos a fiabilidade, temos de encontrar performance, como disse antes, no motor, mais potência e mais apoio aerodinâmico. Portanto, há muitas áreas em que trabalhar.”

O maior desconforto é a falta de competitividade

Por fim, Stroll minimizou a questão física. Em algumas imagens on‑board, já vimos os pilotos da Aston Martin a largarem o volante e a sacudirem as mãos, um sinal claro de desconforto. Mas o canadiano sublinha que, mais do que as dores, é a falta de competitividade que pesa dentro da equipa:

“Acho que conseguimos completar meia corrida [antes das vibrações causarem desconforto], mas depois também temos problemas de fiabilidade. Por isso, sim, é muito desconfortável. Mas, no fim do dia, o que queremos é ser muito mais competitivos como equipa. Isso é o que dói mais para toda a gente.”

Com a Aston Martin ainda longe de resolver todos os problemas que enfrenta, Suzuka perfila‑se menos como oportunidade de resultado e mais como teste de sobrevivência técnica para os homens e mulheres de Silverstone.

Fotos: MPSA