GP do Japão F1, Oscar Piastri: “Estamos a aproximar-nos”
Oscar Piastri garantiu o terceiro lugar na qualificação para o Grande Prémio do Japão de 2026, em Suzuka, assegurando um lugar logo atrás dos dois Mercedes.
O piloto australiano confirmou os sinais positivos demonstrados pela McLaren ao longo do fim de semana, conseguindo posicionar-se perto do topo, numa qualificação marcada pelo domínio da Mercedes. Piastri terminou a meio décimo de George Russell, mas sem capacidade para desafiar Kimi Antonelli na luta pela pole position.
Apesar da competitividade demonstrada, a McLaren não conseguiu disfarçar algum défice face à Mercedes. Ainda assim, o terceiro lugar reforça a evolução da equipa em Suzuka, o que certamente animará a equipa, depois de um começo de época penoso.
Oscar Piastri mostrou-se satisfeito com o resultado, destacando a consistência da equipa ao longo do fim de semana:
“A qualificação tem sido razoável este ano. É bom voltar ao top 3. Este fim de semana temos estado bem e executámos tudo de forma eficaz. Claramente não temos o ritmo nem a aderência para igualar a Mercedes, mas estamos a aproximar-nos.”
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