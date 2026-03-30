GP do Japão F1: Oscar Piastri diz que é possível bater a Mercedes, mas a diferença ainda é grande
À terceira corrida, a McLaren conseguiu o primeiro pódio do ano. As dificuldades recentes não permitiam antever este cenário, mas, em Suzuka, a equipa de Woking foi competitiva e Oscar Piastri deixou uma mensagem positiva, mas cautelosa.
A McLaren chegou ao Japão com 18 pontos, dez conquistados na Austrália por Lando Norris e oito somados por Norris e Piastri na corrida Sprint, com os dois carros a ficarem parados ainda antes do arranque do GP da China. Em Suzuka, o cenário mudou, com Piastri a estar regularmente entre os mais rápidos. Lando Norris enfrentou demasiadas contrariedades técnicas (problemas na bateria e fugas de fluidos) para conseguir consolidar o andamento e encontrar o melhor compromisso.
Na corrida, o arranque impressionante do australiano abriu-lhe as portas do pódio e a vitória chegou a estar em cima da mesa. A capacidade de Piastri segurar George Russell durante várias voltas serviu de tónico para a equipa e foi um sinal de que a McLaren está no caminho certo.
Na conferência de imprensa da FIA, Piastri mostrou-se agradado com a execução da equipa, mas manteve uma boa dose de realismo:
“Foi bom, mas não diria que foi algo super especial. Vi o Kimi a patinar as rodas logo de início e não vi muito bem o que o George estava a fazer e, depois, ter de o contornar acabou por comprometer um pouco o resto do meu arranque. Mas, sim, foi suficientemente bom para chegar à liderança, o que foi ótimo. Portanto, sim, foi claramente um dos nossos pontos fortes hoje.”
“Não sei se houve um aspeto em particular com o qual tivesse ficado extremamente satisfeito, mas acho que, claramente, fizemos um bom trabalho na partida hoje. Fizemos mesmo um excelente trabalho a otimizar aquilo que tínhamos e, desde os treinos, estávamos numa boa janela com o carro no TL2 e conseguimos voltar a colocá-lo nessa janela para a qualificação. Tivemos uma compreensão muito boa do que queríamos da unidade motriz e de como a tínhamos de afinar para o nível de aderência da qualificação. (…) Acho que o ritmo foi provavelmente uma surpresa positiva. (…) E, sim, penso que a estratégia também foi boa. Portanto, acho que acertámos em tudo. Infelizmente, não foi bem suficiente para a vitória, mas, nesta fase, um resultado como o de hoje é tão bom como uma vitória para nós.”
Quanto à capacidade de bater a Mercedes, Piastri acredita que é possível, mas lembrou que Antonelli terminou a 15 segundos de distância, pelo que, para levar a melhor, a McLaren tem de ser perfeita e precisa de mais evoluções:
“Sim, é possível bater a Mercedes. Acho que sabíamos desde o ano passado, ou sabemos desde o ano passado, que mesmo quando tens o melhor carro tens de o explorar a um nível incrivelmente alto. E acho que hoje, do nosso lado, fizemos um trabalho muito bom nisso. (…) O facto de eu ter conseguido manter o George atrás durante tanto tempo foi muito encorajador. Mas não temos ilusões. Fizemos tudo bem este fim de semana e ainda assim fomos batidos por 15 segundos, por isso temos um fosso bastante grande para fechar. Estou confiante de que podemos lá chegar, mas, sim, ainda temos algum trabalho pela frente.”
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