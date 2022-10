GP do Japão F1: Os destaques da qualificação | AutoSport

O traçado de Suzuka em pista seca deve ser o mais próximo do céu que os pilotos devem ter na terra. A forma efusiva como Sebastian Vettel elogiou a pista no final da sua última qualificação na pista japonesa é sintomática. Um traçado à antiga onde apenas os melhores e os mais experientes se destacam e hoje a tendência vista foi um pouco essa.

Max Verstappen foi o protagonista do dia, tendo assinado a sua quinta pole do ano. Não ficou logo evidente que seria o piloto da Red Bull a conquistar a pole e as contas foram difíceis de fazer ao longo da sessão. No entanto, a superioridade dos Red Bull voltou mais uma vez a fazer a diferença, com o “pequeno” extra do talento de Verstappen. Uma sessão de altos e baixos que ainda pode dar dissabores, esperando-se a decisão dos comissários sobre o incidente com Lando Norris. Mas Verstappen voltou a ser o elemento mais da Red Bull, com Sergio Pérez a ficar longe do tempo do colega de equipa. Depois do brilharete de Singapura, Pérez voltou a ficar um furo abaixo do colega de equipa.

A Ferrari ficou perto, mas voltou também a não conseguir suplantar a Red Bull. É certo que a Scuderia tem mais poles (11 contra seis da Red Bull), mas isso não tem sido suficiente para os italianos fazerem a diferença. Charles Leclerc esteve muito perto de estragar a festa da Red Bull e da Honda, mas faltaram 0.010 seg. Em corrida o cenário poderá mudar drasticamente, com a chuva prevista, mas Charles Leclerc e (a curta distância) Carlos Sainz parecem ter ainda argumentos para tentar adiar novamente a festa.

A Alpine foi a melhor do segundo pelotão e se pensávamos que seria Fernando Alonso a ser a estrela, o destaque foi para Esteban Ocon, que ficou com o quinto tempo, numa excelente volta. O francês já sabe que vai ter Pierre Gasly como colega em 2023 e começa já a mostrar que tem argumentos para ser líder. Alonso, que parecia estar com a corda toda desde o TL3, perdeu algum gás na Q3 e não conseguiu fazer melhor que o colega.

A Mercedes foi muito discreta nesta qualificação. Lewis Hamilton e George Russell não espantaram com os tempos que assinaram, mas ficou no ar que a Mercedes está a apostar tudo na corrida de amanhã, com um set up já pensado para a prova. A forma como a Mercedes quis poupar pneus macios e o ritmo em pista dizem-nos que a equipa não se importou sobremaneira com a qualificação.

Sebastian Vettel foi um dos melhores de hoje, com uma passagem à Q3 algo que não acontecia desde Baku. Uma excelente prestação do alemão que não escondeu a sua satisfação, enquanto Lance Stroll passou desperbecido, eliminado na Q1.

A McLaren ficou novamente a perder face à Alpine, com Lando Norris em décimo e um frustrado Daniel Ricciardo a não passar à Q3 por 0.003 seg. Ricciardo parecia o mais confiante dos dois, mas voltou a não passar à Q3 enquanto Norris ficou com o décimo, numa qualificação em que a equipa não mostrou um ritmo verdadeiramente interessante.

A Alfa Romeo fez o possível, com ambos os carros na Q2, um resultado positivo, a Alpha Tauri teve problemas com a temperatura dos travões e os pilotos sofreram com isso. Yuki Tsunoda fez melhor que Pierre Gasly, mas esperava-se mais da equipa, tal como da Haas que ontem nos treinos tinha surpreendido até, mas hoje em qualificação apenas Mick Schumacher passou à Q2, um resultado animador para o alemão, depois do incidente do TL1. Na Williams, Albon quase conseguia ir à Q2, mas ficou-se pela Q1, bem à frente do seu colega de equipa, Nicholas Latifi.