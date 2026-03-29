GP do Japão F1: Os destaques da corrida

O GP do Japão acabou por ser uma corrida interessante, com lutas intensas e um vencedor que, a certo ponto, parecia improvável. Vamos agora apontar alguns dos destaques da corrida.

O primeiro vai para as lutas em pista. Depois de uma qualificação desapontante, em que a “vertigem” e a emoção de Suzuka se perderam no meio da gestão de baterias e da eficiência energética, a corrida deu-nos mais motivos de interesse. Sim, estes regulamentos permitem mais lutas, mas, infelizmente, estas parecem ainda demasiado artificiais. As manobras de Charles Leclerc, por exemplo, foram entusiasmantes, mas aconteceram porque George Russell teve um momento inesperado de regeneração e perdeu o lugar sem que nada tivesse feito de errado. É este fantasma da artificialidade que paira sobre cada manobra. E o acidente de Oliver Bearman é um sinal claro de que é preciso afinar esta nova fórmula.

Antonelli aproveitou a sorte

Kimi Antonelli é o homem do dia. Uma corrida que começou novamente mal, com uma largada que se desfez em fumo (as rodas patinaram e perdeu cinco lugares com isso), mas que acabou de forma autoritária. Teve a sorte do seu lado e o Safety Car caiu-lhe no colo, mas depois não voltou a errar. Aliás, o italiano tem evidenciado uma regularidade digna de nota. Esquecendo o arranque, não cometeu um erro e colocou em pista um ritmo inalcançável. É agora o mais jovem de sempre a liderar o campeonato.

Oscar Piastri e a McLaren também merecem destaque. Com o seu humor típico, Piastri resumiu bem a corrida: “Quando conseguimos começar com estas coisas, até somos rápidos.” Uma largada impressionante e uma excelente gestão de prova. Talvez não tivesse argumentos para segurar Antonelli, mas o italiano teria de suar para passar o #81 da McLaren, que foi bem mais rápido do que Lando Norris (demasiados problemas técnicos afetaram o fim de semana). Em três corridas, a McLaren passou de quarta força a equipa que luta pelo pódio. A estrutura de Woking é forte no desenvolvimento e pode ainda dar que falar.

Charles Leclerc também foi uma das estrelas. Descontente com as novas regras, fez o que nos habituou na Ferrari: não esmoreceu e foi à luta. Conseguiu excelentes ultrapassagens, e o pódio acaba por ser merecido pelo inconformismo e pela tenacidade.

Pierre Gasly também realizou uma excelente corrida. Não apareceu muito na televisão, pois outras lutas mereceram mais atenção, mas agarrou o sétimo lugar com unhas e dentes e não permitiu que Max Verstappen se aproximasse. A Alpine tem finalmente um carro competitivo, e Gasly não está a desperdiçar a oportunidade.

Esteban Ocon é igualmente uma das notas positivas do dia. Primeiro top 10 do ano, depois de duas corridas demasiado longe do colega de equipa. O francês passou a maior parte do tempo nos pontos, e nem os ataques de Isack Hadjar perto do fim, nem a ameaça de Nico Hülkenberg o demoveram do objetivo.

Várias equipas com fim de semana negativo

Os destaques pela negativa vão para a Red Bull, que este fim de semana nunca encontrou o ritmo adequado para chegar aos lugares da frente. A Audi também fica neste lote, pelo potencial que mostrou nos treinos e que acabou por não concretizar na corrida. Apesar disso, a equipa dá sinais positivos nesta fase, mesmo que ainda tenha muitos problemas por resolver. Franco Colapinto voltou a ficar demasiado longe do colega de equipa, e estruturas como a Cadillac, a Williams e a Aston Martin voltaram a ter um dia para esquecer, com a corrida a assumir contornos de teste para os pilotos destas três equipas.

Última nota para Arvid Lindblad, que se mostrou aguerrido no duelo com Isack Hadjar. Acabou fora dos pontos, também ele prejudicado pela entrada do Safety Car, mas o britânico mostrou apontamentos interessantes.

Segue-se uma pausa de cinco semanas, que servirá para as equipas encontrarem mais performance e para a F1 delinear o caminho que quer seguir neste novo regulamento, que continua a gerar polémica.