GP do Japão F1: Os cinco melhores | AutoSport

O GP do Japão começou cedo e prolongou-se sem que tivesse existido muita ação em pista. Quando a direção de corrida decidiu colocar o pelotão novamente em pista e a competir, tratou-se quase de uma corrida sprint, onde algumas equipas fizeram escolhas acertadas e outras nem por isso. Além disso, as condições de pista molhada aumentaram os desafios para os pilotos.

Escolhemos os cinco melhores desempenhos no traçado de Suzuka que regressou ao calendário e presenteou-nos com a confirmação do título de Max Verstappen.

# Max Verstappen

Entre contas, penalizações e ler nas entrelinhas o regulamento, Max Verstappen foi surpreendido na entrevista pós-corrida com a confirmação que era Campeão do Mundo de Fórmula 1. Totalmente merecido, fosse no Japão ou nos Estados Unidos da América, tivesse sido em Singapura, o piloto da Red Bull dominou a partir de certo momento da época, acabando com as expectativas da Ferrari e de Charles Leclerc.

Em Suzuka, na corrida sprint nipónica, voltou a não dar hipóteses, assim como o RB18 que saiu do cérebro de Adrian Newey.

# Esteban Ocon

No mesmo fim de semana em que foi confirmado que terá Pierre Gasly como companheiro de equipa em 2023, Esteban Ocon tapou todas as trajetórias possíveis que Lewis Hamilton pudesse aproveitar para o ultrapassar durante a corrida de Suzuka. Comprovou que afinal não é só o Alpine de Fernando Alonso que ‘alarga’ em determinadas situações. Soube aproveitar a melhor velocidade de ponta em comparação com o Mercedes do britânico.

# Sebastian Vettel

Muito acarinhado no Japão, Sebastian Vettel repetiu o sexto lugar de Baku com uma estratégia bem planeada e melhor executada. O piloto e a equipa arriscaram em trocar os pneus intermédios numa altura em poucos o fizeram e compensou, depois de ter tido uma saída de pista logo no arranque do Grande Prémio.

As imagens do ‘photo finish’ com Fernando Alonso foram dos melhores momentos da jornada japonesa, pena que tenha passado quase em claro na altura.

# Nicholas Latifi

Nicholas Latifi pontuou esta época. Com os dois pontos somados em Suzuka por Latifi, todos os pilotos a tempo inteiro o fizeram. Para o canadiano parece vir um pouco tarde, já que não deve abrir qualquer porta na Haas, a única equipa onde poderia encontrar um lugar na F1 para 2023.

# Red Bull

A Red Bull construiu um belo monolugar segundo o regulamento técnico que entrou em vigor em 2022. Aliado aos bons dois pilotos que tem, a equipa de Milton Keynes soma cinco corridas em que terminou com os dois pilotos nas duas primeiras posições, depois de ter iniciado a época aos solavancos, com problemas de fiabilidade e um carro muito pesado.

Para já celebraram o título de Verstappen, mas pode estar para breve a reconquista do título mundial de construtores.