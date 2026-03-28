GP do Japão F1: Oliver Bearman entre os eliminados da Q1

Charles Leclerc foi o mais rápido na Q1, à frente dos dois Mercedes, com a Audi a destacar-se. Na lista de eliminados, a surpresa foi Oliver Bearman.

A meteorologia era ideal para equipas e adeptos, com 16,6 °C de temperatura do ar e 32,2 °C de temperatura do asfalto (56,4% de humidade) e zero por cento de probabilidade de chuva.

We're all set for qualifying 🙌 Who will take pole around this magnificent track? #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/5PUCzASZ13 — Formula 1 (@F1) March 28, 2026

Com a Mercedes novamente um furo acima da concorrência no TL3, dando um sinal inequívoco de que se mantém na frente, o favoritismo para esta qualificação recaía sobre George Russell e Kimi Antonelli. No entanto, a maior curiosidade incidia sobre quem conseguiria chegar ao top 3, com Ferrari e McLaren na luta pelo último lugar do “pódio” nesta qualificação.

A sessão começou com a quase totalidade dos carros perfilados no fim da via das boxes à espera da luz verde para entrar em pista, com Liam Lawson a liderar o pelotão e a colocar o primeiro tempo na tabela, sendo imediatamente destronado por Arvid Lindblad, no segundo 31.

Final Q1 laps coming up – two minutes to go ⌛️#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/RFh0rIu6at — Formula 1 (@F1) March 28, 2026

O segundo 30 surgiu na tabela pela primeira vez graças aos homens da McLaren, com Oscar Piastri a assumir o primeiro lugar, seguido de Lando Norris, que perdeu o segundo lugar pouco depois para Lewis Hamilton. Charles Leclerc aproximou-se do segundo 29, colocando-se no topo da tabela. Kimi Antonelli assumiu o primeiro lugar no final da sua primeira tentativa, com George Russell apenas em quinto, a seis décimos.

O primeiro piloto a entrar no segundo 29 foi Leclerc, que, na sua segunda tentativa, agarrou a liderança. No final das primeiras voltas, Leclerc liderava a tabela, seguido de Antonelli, Hamilton, Piastri, Norris, Nico Hülkenberg, Russell, Isack Hadjar, Max Verstappen e Gabriel Bortoleto.

Na zona de eliminação estavam os dois carros da Williams, os dois carros da Cadillac e os dois carros da Aston Martin.

A dois minutos do fim, Russell melhorou o seu registo e subiu ao segundo lugar, com as lutas pelos últimos lugares do top 15 a serem as mais intensas. No final desta sessão, foram eliminados na Q1 Alex Albon, Oliver Bearman, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll.

Com o tempo de 1:29.915, Leclerc ficou com o melhor registo, seguido de Russell, Antonelli, Piastri, Hamilton, Hülkenberg, Bortoleto, Norris, Verstappen e Pierre Gasly.