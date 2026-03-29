GP do Japão F1: Oliver Bearman com acidente violento

A meio do GP do Japão, temos a primeira neutralização, motivada pela saída de pista de Oliver Bearman. O piloto saiu do carro magoado, a mancar muito, e terá de ir ao posto médico verificar a sua condição física.

Oscar Piastri assumiu a liderança na partida, enquanto Kimi Antonelli caiu da pole para sexto. George Russell e Antonelli iniciaram uma recuperação forte, com o britânico a chegar ao segundo lugar e a discutir a liderança com Piastri, numa fase em que Charles Leclerc enfrentava problemas. A corrida manteve-se animada, com várias lutas ao longo do pelotão e mudanças frequentes de posições.

O acidente de @OllieBearman na passagem a @FranColapinto. Primeiro abandono do ano para o piloto e a primeira baixa da corrida de hoje no pelotão pic.twitter.com/RQofn64H5v — ▄▀▄▀ 𝗥𝗧𝗣 Mu̷n̷d̷i̷a̷l̷ ̷ F͓̽1͓̽ ▄▀▄▀ (@f1rtp) March 29, 2026

As primeiras paragens nas boxes começaram na volta 17, com Norris a abrir a janela. Após a sequência de paragens, Antonelli regressou à liderança, demonstrando um ritmo superior face a Russell.

Hoping all is okay with Ollie as he limps away from the track 😰 #JapaneseGP pic.twitter.com/JBTN9STsIG — WTF1 (@wtf1official) March 29, 2026

O Safety Car provocado por Oliver Bearman acabou por marcar esta fase da corrida, beneficiando vários pilotos entre os quais Antonelli que lidera a corrida, seguido de Piastri, Russell, Hamilton, Leclerc, Norris, Gasly, Verstappen, Lawson e Bortoleto.