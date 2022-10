GP do Japão F1: O motivo para a irritação de Pierre Gasly (vídeo) | AutoSport

Os fãs de F1 que já assistem a corridas há algum tempo têm tendência a arrepiarem-se quando veem imagens com uma pista de Suzuka encharcada. Mais ou menos com estas condições, assistimos a um acidente que nunca nos sairá da memória, com Jules Bianchi a embater violentamente contra um trator, acabando por falecer vários meses depois, fruto das lesões cerebrais.

Hoje, oito anos depois, Suzuka apresentou-se completamente encharcada no arranque da prova e os incidentes sucederam-se com a necessidade de retirar o carro de Carlos Sainz da pista, depois de ter perdido o controlo devido ao aquaplaning. Pierre Gasly que regressava das boxes passou perto de um trator, o que quase provocava uma reedição nada desejada de um incidente que marcou uma geração e influenciou os carros com a introdução do Halo.

A FIA já se pronunciou sobre o incidente e referiu que “o carro 10, que se encontrava atrás do Safety Car, estava então a conduzir a alta velocidade para alcançar o pelotão. Como as condições estavam a deteriorar-se, a Bandeira Vermelha foi mostrada antes de o Carro 10 ter passado o local do incidente onde tinha sido danificado na volta anterior.” O incidente será investigado após a corrida.

Isso não evitou que Gasly estivesse extremamente irritado com o sucedido, como as imagens da F1 comprovaram. No vídeo, podemos ver o que aconteceu e não podemos deixar de dar razão ao francês, apesar das circunstâncias atenuantes, como a FIA explicou.

O desporto motorizado será sempre perigoso e estas situações são sempre de evitar, para não termos de rever imagens como as de Suzuka 2014.