GP do Japão F1: O mais jovem líder do campeonato de sempre é candidato ao título?

Kimi Antonelli tornou-se ontem o mais jovem líder do campeonato de sempre, após a vitória no GP do Japão. Mas terá o italiano argumentos para lutar pelo título?

19 anos, sete meses e quatro dias. Foi com esta idade que Andrea Kimi Antonelli entrou para os livros de história como o mais jovem de sempre a liderar o campeonato de F1. Fica à frente de Lewis Hamilton (22 anos, quatro meses e seis dias) e Bruce McLaren (22 anos, cinco meses e oito dias). O feito de Antonelli aconteceu após a sua segunda vitória na carreira, segunda consecutiva, no Japão. Numa corrida que até nem começou nada bem, Antonelli viu a sorte sorrir-lhe quando um Safety Car a meio da corrida lhe permitiu ganhar tempo nas boxes. A partir daí, não cometeu mais nenhum erro e venceu confortavelmente.

Foram feitas apenas três corridas e ainda há muito campeonato pela frente. Mas a conversa do título começa a surgir naturalmente. A Mercedes tem o melhor carro e Antonelli já mostrou que consegue tirar proveito dele. Mais ainda, especialmente em Suzuka, mostrou uma maturidade e uma regularidade que devem ser notadas. Certamente que a pressão do título muda tudo, mas, para já, Antonelli parece ter uma palavra a dizer.

The Young Wolf victorious 🐺🇮🇹🏆 pic.twitter.com/9atymb5qa5 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 29, 2026

Questionado sobre esse tema na conferência de imprensa da FIA, o jovem italiano não se alongou muito:

“Não estou a pensar demasiado no campeonato. Claro que é ótimo, mas ainda há um longo caminho pela frente e é preciso continuar a elevar a fasquia porque o George é muito rápido e, de certeza, vai voltar ao seu nível habitual, e também os adversários eventualmente vão aproximar-se. Acho que temos de manter a cabeça baixa e continuar a elevar a fasquia.”

Um dos pontos que deve ser referido nesta questão da potencial candidatura é a tensão interna. George Russell sabe que está numa posição privilegiada e não quer deixar escapar esta oportunidade, especialmente para o jovem colega de equipa. Não seria espantoso que, a manter-se esta dinâmica, a tensão interna aumentasse. Mas Antonelli também não valorizou muito essa questão:

“Não estou preocupado com isso, para ser sincero. Vou concentrar-me em mim, no que preciso de fazer, em tentar acertar tudo em termos de procedimentos, arranques, condução. Eu sei quão forte é o George e, de certeza, que vai ser muito difícil. Além disso, acho que a Ferrari e a McLaren vão aproximar-se, por isso vai ser importante manter-nos em forma e, como disse antes, continuar a elevar a fasquia. Mas não estou focado nem preocupado com isso neste momento. Estou apenas, obviamente, contente com a forma como as coisas correram hoje e, sim, vou tentar tirar o máximo partido desta pausa e ver como posso melhorar essas áreas para voltar mais forte.”

“Ajuda o facto de toda a gente ter começado do zero. Claro que isso ainda ajuda. Mas tenho, definitivamente, vindo a encurtar a diferença para ele [Russell]. Acho que ainda em qualificação ele tem a vantagem, especialmente quando chegamos à Q3. Ele consegue sempre encontrar aquele bocadinho extra, no qual estou a trabalhar. Mas, em termos de ritmo de corrida, acho que temos uma base muito forte. Portanto, sim, sinto que ele é obviamente um piloto super, super forte, muito completo (…) e é por isso que não vai ser fácil e tenho de fazer tudo o mais perfeito possível.”

So nice, he had to do it twice ✌️ pic.twitter.com/Asg9BrQhNw — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 29, 2026

Kimi Antonelli encontra-se agora sob as luzes da ribalta, com a questão do título a começar a ser referida. Mas é essa conversa que Toto Wolff quer terminar. O austríaco está determinado em afastar o seu protegido do tema do título, sabendo a pressão extra que tal acarreta:

“Precisamos de o proteger agora das pessoas que falam sobre o Campeonato do Mundo”, disse Wolff.

Estará Antonelli preparado para as exigências desta luta? Não podemos esquecer que se trata de um jovem de 19 anos, com apenas um ano de F1, e que a luta pelo título é deveras exigente. Mas o talento é evidente, o crescimento é claro e a maturidade começa a mostrar-se. Não é certo que Kimi Antonelli possa ser um verdadeiro candidato ao título, mas, com o que já vimos, descartá‑lo seria certamente imprudente.