GP do Japão F1: O filme da qualificação | AutoSport

A qualificação para o GP do Japão deu-nos Max Verstappen como o homem da pole, depois de mais uma excelente volta, apesar de alguns percalços. O #1 suplantou a concorrência e garantiu o melhor lugar da grelha para amanhã.

Q1

Ao contrário do dia anterior, em que a chuva marcou presença, hoje a pista apresentou-se seca para a qualificação num dos traçados mais icónicos e espetaculares do calendário. Num fim de semana em que o Circuito de Suzuka pode ser novamente o palco da coroação do novo campeão do mundo, Max Verstappen quer fazer a festa em casa da Honda, numa manobra de marketing que pode decidir muita coisa para o futuro, pois decorrem as conversações entre a Red Bull e a Honda, com vista a 2026.

O homem da casa, Yuki Tsunoda, foi o primeiro a colocar um tempo na tabela, para gáudio dos muitos fãs nas bancadas. Entretanto, os Red Bull entraram em pista e com isso, Verstappen ficou com o primeiro tempo, 1:30.224, seguido de Carlos Sainz, Charles Leclerc, Sérgio Pérez e Daniel Ricciardo. Os pilotos da Mercedes foram para a pista de médios, mas não assinaram tempos competitivos o suficiente nesta fase.

Os pilotos da Alpha Tauri tinham problemas com os travões, com Pierre Gasly (já anunciado para a Alpine na próxima época) e Yuki Tsunoda a queixarem-se. A quatro minutos do fim, na zona de eliminação, tínhamos Kevin Magnussen, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Nicholas Latifi e Alex Albon (volta apagada por exceder limite de pista).

Os Mercedes voltaram à pista com pneus macios para escaparem à eliminação. Fernando Alonso já tinham feito o quarto tempo, mostrando que está em forma.

Nos últimos minutos os tempos caíram de forma sucessiva e eliminados ficavam Albon, Gasly, Magnussen, Stroll e Latifi. O melhor tempo ficou mesmo para Max Verstappen que manteve o registo inicial.

Q2

Os Ferrari foram os primeiros a irem para a pista com pneus macios usados, seguindo-se os Red Bull, e se Sainz ficou à frente de Leclerc por 0.042 seg (1:30.444), Pérez ficou atrás dos dois Ferrari, enquanto Verstappen passou para a frente, tirando 0.098 seg. ao registo de Sainz. Seguiam-se Esteban Ocon e Daniel Ricciardo, enquanto que na zona de eliminação estavam Lando Norris, Sebastian Vettel, Zhou Guanyu, Mick Schumacher e Yuki Tsunoda. A Alpine continuava a destacar-se, agora pela mão de Esteban Ocon, Ricciardo parecia estar em forma e os Mercedes pareciam estar longe do top 5.

Mas ainda faltavam as segundas tentativas da Q2 onde ficariam definidos os 10 primeiros, numa sessão que estava muito renhida. Sergio Pérez tratou de pulverizar o registo do colega de equipa, sendo o primeiro a chegar ao segundo 29, com Ocon a ficar com o terceiro tempo. Alonso conseguiu fazer o segundo tempo e Lewis Hamilton conseguiu mesmo o top 5.

Eliminados na Q2 ficaram Mick Schumacher, Zhou Guanyu, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo a 0.003 seg do décimo tempo, para grande frustração do australiano.

Q3

A discussão pela pole era o que se seguia nesta qualificação e a luta Red Bull vs Ferrari iria ter um novo capítulo. Alonso e Ocon estavam por perto e eram os favoritos do segundo pelotão.

Os Ferrari começaram as voltas de forma animadora e Leclerc tratou de se colocar no topo da tabela de tempos, seguido de Carlos Sainz, mas Verstappen fez o tempo de 1:29.304, tirando 0.253 seg à marca de Leclerc. Mas Verstappen ia provocando um grave acidente com Lando Norris, com o neerlandês a mudar de trajetória na 130R o que levou Norris à relva, o que pode vir a dar uma penalização ao #1.

No final das primeiras tentativas, tínhamos Verstappen, Leclerc, Sainz, Pérez, Alonso, George Russell, Lewis Hamilton, Lando Norris, Esteban Ocon e Sebastian Vettel.

Nas derradeiras voltas, Leclerc ficou a 0.010 seg. de Verstappen sem chegar ao primeiro lugar, Carlos Sainz também não conseguiu destronar o neerlandês, que ficou assim com a pole para a corrida de amanhã. O top 3 com um Red Bull na frente, seguido de dois Ferrari, com curtas margens de distância, sendo que entre o primeiro e o terceiro tínhamos apenas 0.057 seg, sinal claro do equilíbrio.

No quarto lugar ficou Sergio Pérez e em quinto, Esteban Ocon, numa excelente qualificação do francês, a garantir a “pole” do segundo pelotão, ficando à frente de Lewis Hamilton e Fernando Alonso. George Russell foi oitavo, em mais uma sessão algo cinzenta, talvez motivada pela afinação mais pensada para a chuva dos Mercedes e Lando Norris terminou em décimo, mas viu a sua qualificação ficar afetada pelo incidente com Verstappen.

Ficou assim concluída a qualificação para o GP do Japão, com Verstappen mais próximo do título, mas com previsão de chuva para amanhã, poderemos ter uma corrida virada do avesso. Suzuka é especial por vários motivos e a meteorologia é um desses motivos. Uma pista fenomenal que nunca desilude.