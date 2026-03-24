GP do Japão F1: Mercedes também aposta decoração especial

A Mercedes juntou-se à Haas e à Racing Bulls, no lote de equipas do pelotão que vão apresentar uma decoração especial para o Grande Prémio do Japão, terceira ronda da temporada de 2026 de Fórmula 1.

O foco está na asa dianteira, numa abordagem visual distinta, com clara inspiração japonesa, revelada através de conteúdos digitais com o lema “unleashing the beast”. Esta iniciativa acompanha uma tendência crescente no paddock, com outras equipas a optarem por decorações únicas em corridas específicas.

A Mercedes chega a Suzuka num momento particularmente positivo, após um arranque de temporada perfeito. A equipa soma duas vitórias em Grandes Prémios, com George Russell a triunfar na Austrália e Andrea Kimi Antonelli a vencer na China, onde Russell também conquistou a corrida sprint. Este desempenho coloca a equipa como principal referência nas primeiras provas do campeonato.

O objetivo em Suzuka passa por prolongar esta sequência vitoriosa e consolidar a liderança numa fase inicial da época que tem sido dominada pela formação alemã.