GP do Japão F1: Mercedes entrou com o pé esquerdo… | AutoSport

A Mercedes não teve a sexta-feira mais tranquila, com Lewis Hamilton e George Russell a lutarem para encontrar aderência e um bom equilíbrio com o carro – e embora tenham feito alguns progressos no TL2, ambos sabem que têm muito para encontrar durante a noite até ao TL3. A equipa diz que o primeiro sector – que tem muitas curvas de alta velocidade e mudanças rápidas de direção – é uma “fraqueza muito particular para nós” e será onde irão concentrar os seus principais esforços esta noite.

A equipa está em terceiro lugar nas simulações de qualificação, a três quartos de segundo do ritmo, e um décimo mais atrás no ritmo de corrida – onde são tradicionalmente mais fortes. E é Russell que parece ser o piloto mais confortável na prata neste momento.