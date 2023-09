GP do Japão F1: McLaren aponta para a luta por um pódio | AutoSport

Esta foi uma sexta-feira bastante tranquila para a McLaren, que continua a sua impressionante trajetória ascendente em termos de ritmo relativo à clara líder, a Red Bull. Lando Norris foi o piloto da McLaren que mais se destacou – e apesar de se ter sentido um pouco por todo o lado nos treinos, com o carro a deslizar demais para o seu gosto, não deixou de ser muito rápido – e parece ser uma verdadeira ameaça para a segunda linha da grelha de partida, pelo menos, e possivelmente para um pódio no domingo.

O seu companheiro de equipa, Oscar Piastri, também teve uma sexta-feira encorajadora, com o australiano a receber o pacote completo de atualização que estreou em Singapura pela primeira vez.

A equipa é a terceira melhor na qualificação e na corrida, entre 0,61s e 0,67s do ritmo da Red Bull.

Estão perto da Ferrari com pouco combustível, mas afastam-se um pouco em ritmo de corrida.