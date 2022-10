GP do Japão F1: Max Verstappen faz a pole, Leclerc fica a 0.010 seg. | AutoSport

O espetacular traçado de Suzuka deu-nos uma excelente qualificação, mas o suspeito do costume destacou-se. Max Verstappen conquistou a pole para o GP do Japão, seguido de Charles Leclerc e Carlos Sainz, com diferenças mínimas entre os homens da frente. Os Ferrari mostraram potencial para a pole, mas Verstappen deu um passo importante para a conquista do título. O top três cabe em 0.057 seg.

Verstappen conquistou a pole, mas não é garantido que largue do primeiro lugar, pois um incidente na Q3 com Lando Norris (mudança de trajetória, que forçou Norris para a relva) poderá dar dores de cabeça. No entanto, foi uma excelente qualificação para a Red Bull e o #1, que pode carimbar o título este fim de semana, numa altura em que a Honda e a Red Bull tentam chegar a acordo para uma nova parceria em 2026, sendo que os laços foram reforçados recentemente.

Sérgio Pérez ficou em quarto lugar, seguido de Esteban Ocon a ser o melhor do segundo pelotão (a comprovar o potencial dos Alpine), à frente de Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Os Mercedes foram discretos, talvez já com afinação de chuva, a pensar na corrida e George Russell foi oitavo, à frente de Sebastian Vettel, um dos melhores desta sessão e Lando Norris que acabou prejudicado no incidente com Verstappen.