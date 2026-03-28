GP do Japão F1: Max Verstappen eliminado na Q2

A Q2 começou com os Mercedes a iniciarem os trabalhos antes da concorrência, com Kimi Antonelli e George Russell a estabelecerem os primeiros tempos. Antonelli entrou no segundo 29, com Russell a ficar a três décimos do tempo do colega de equipa. Charles Leclerc fez o segundo melhor tempo, a 0,011 segundos do italiano, com Lewis Hamilton a registar o quarto tempo. Russell queixava-se de falta de aderência no eixo traseiro, uma situação que já vinha da Q1. Este grupo de pilotos recorreu a pneus usados nas primeiras voltas.

Russell was on a quick lap but lost vital time over the kerbs at the chicane The Mercedes man is P6 with six minutes to go#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/19ze5FOcR8 — Formula 1 (@F1) March 28, 2026

Gabriel Bortoleto, com pneus novos, subiu ao terceiro lugar, e Oscar Piastri, também com pneus novos, assumiu o primeiro lugar, com Lando Norris a ficar a três décimos do tempo do colega. A ordem depois das primeiras voltas era Piastri (pneus novos), Antonelli (pneus usados), Leclerc (usados), Norris (novos), Bortoleto (novos), Russell (usados), Hamilton (usados), Gasly (novos), Hadjar e Verstappen (ambos com pneus novos).

Hülkenberg, Ocon, Lindblad, Colapinto, Lawson e Sainz eram os pilotos que estavam na zona de eliminação antes das segundas tentativas da Q2.

Na segunda volta lançada, já com pneus novos, Russell não conseguiu melhorar o registo de Piastri, com o Mercedes #63 a não apresentar a competitividade esperada. Leclerc baixou o tempo de Piastri, enquanto Hamilton não conseguia sair do sexto lugar. A surpresa surgiu por parte de Lindblad, que atirou Verstappen para fora do top 10.

No final da Q2, foram eliminados Max Verstappen, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Franco Colapinto e Carlos Sainz. Kimi Antonelli regressou ao topo e garantiu o melhor tempo (1:29.048), seguido de Charles Leclerc, Oscar Piastri, Lewis Hamilton e George Russell. Lando Norris, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar e Arvid Lindblad passaram à Q3.