GP do Japão F1: Mais problemas para Lando Norris
Não tem sido um fim de semana fácil para Lando Norris. O campeão em título voltou a enfrentar problemas técnicos, com implicações para o resto da temporada.
O piloto britânico viu a sua segunda bateria falhar ainda antes do TL3. Depois de a primeira bateria do ano ter sido descartada, na sequência dos problemas que impediram Norris de participar na corrida da China, a segunda bateria também manifestou problemas e obrigou a uma troca.
No entanto, esta bateria poderá ainda ser recuperada. Mas é já a terceira bateria em três corridas, sendo que cada piloto pode usar apenas três por ano, o que poderá implicar penalizações ao longo da temporada para o número 1.
Andrea Stella explicou o que aconteceu:
“O problema que notámos antes do início do TL3 estava no mesmo componente da unidade motriz, o módulo Hertz, que inclui a bateria”, disse o chefe de equipa ao The Race. “A única forma de resolver o problema era retirar a bateria para a investigar. Após a investigação, percebemos que seria necessário tempo para tentar uma reparação. Precisávamos de dar ao Lando a possibilidade de participar na sessão, por isso introduzimos uma terceira bateria, mas esperamos conseguir reparar esta bateria [defeituosa] e que não tenhamos perdido outro componente dos três permitidos por temporada, porque aquele que apresentou defeito na China já está perdido.”
Foto MPSA
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