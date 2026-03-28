GP do Japão F1, Lewis Hamilton: “Tive um susto e a partir daí acabou”

Lewis Hamilton qualificou-se na sexta posição para o Grande Prémio do Japão, ficando atrás dos dois McLaren e do seu colega de equipa.

O piloto da Ferrari ainda mostrou alguns laivos de competitividade, mas não conseguiu acompanhar o ritmo dos Mercedes e dos McLaren. Hamilton explicou que perdeu tempo na sua melhor volta, após um “susto” que afetou o comportamento do monolugar e comprometeu a gestão de energia para o resto da volta.

Apesar do sexto lugar, o britânico considera que poderia ter alcançado uma posição mais elevada sem esse contratempo. Ainda assim, reconheceu as limitações atuais da equipa, sublinhando a diferença de desempenho para os principais adversários e a necessidade de melhorias para reduzir a desvantagem.

“Estava a sentir-me bastante bem, simplesmente não somos rápidos, comparando com a Mercedes e um pouco também com a McLaren. Na minha primeira volta estava a melhorar e depois perdi dois décimos e meio nas retas. Tive um susto, isso alterou a gestão de energia e a partir daí acabou. Nessa altura estava a melhorar, por isso, sem esse problema, teria provavelmente conseguido o quarto lugar. Mas, tirando isso, é a situação da gestão de energia.

Não sei se conseguimos transformar este sexto lugar num pódio, mas o nosso ritmo de corrida tem sido bastante razoável. Parece que a McLaren deu um passo em frente, naturalmente, porque tem o motor Mercedes, que neste momento está bastante à nossa frente.

Temos muito trabalho pela frente. Estar a sete ou oito décimos, mesmo com uma evolução de duas, três ou quatro décimos, continua a ser uma grande diferença. Para fechar essa distância, será necessário um enorme esforço de toda a equipa.”